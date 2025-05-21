Cenin'de Türk diplomata yönelik saldırıya Dışişleri'nden sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Cenin kentinde aralarında bir Türk vatandaşının da olduğu diplomatların ziyareti sırasında İsrail askerlerinin ateş açmasını sert bir dille kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir" sözlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğundan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata Cenin kentine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, İsrail askerlerinin diplomatlara yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İSRAİL'İN HUKUKU HİÇE SAYMASININ BİR ÖRNEĞİ"

Açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in "cezasızlık zırhının" son bulması için somut adımlar atmaya davet edildi.

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