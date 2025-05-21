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Cenin'de Türk diplomata yönelik saldırıya Dışişleri'nden sert kınama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Cenin kentinde aralarında bir Türk vatandaşının da olduğu diplomatların ziyareti sırasında İsrail askerlerinin ateş açmasını sert bir dille kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir" sözlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğundan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata Cenin kentine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, İsrail askerlerinin diplomatlara yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Cenin'de Türk diplomata yönelik saldırıya Dışişleri'nden sert kınama - 1. Resim

"İSRAİL'İN HUKUKU HİÇE SAYMASININ BİR ÖRNEĞİ"

Açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI 

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in "cezasızlık zırhının" son bulması için somut adımlar atmaya davet edildi.

Cenin'de Türk diplomata yönelik saldırıya Dışişleri'nden sert kınama - 2. Resim

İSRAİL'İN CENİN'İ ZİYARET EDEN 35 DİPLOMATA SALDIRISI

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı.

Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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