Önce Türk diplomatlara ateş ettiler, sonra özür dilediler!

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentini ziyaret eden ve aralarında Türk diplomatların da bulunduğu yabancı heyete, İsrail ordusu tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Siyonist ordusu olay sonrası resmi özür yayınladı.

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentini ziyaret eden yabancı diplomatların bulunduğu heyete yönelik açtığı uyarı ateşi nedeniyle özür diledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ordu heyetin “onaylanmış rotayı” ihlal ettiğini yalanını öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, heyetin Cenin'e girişi önceden koordine edilmiş olsa da, “aktif çatışma bölgesi” uyarısına rağmen belirlenen güzergâh dışına çıktıkları iddia edildi. Siyonist ordusu, bölgede görevli askerlerin bunun üzerine havaya uyarı ateşi açtığını, olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar yaşanmadığını kaydetti.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA ve Times of Israel'in geçtiği bilgilere göre, İsrail güçleri, kampın doğu girişinde gazetecilerle birlikte hareket eden heyete beş el ateş açtı. Heyette Fransa, İngiltere, Kanada, İspanya, Rusya, Avrupa Birliği, Mısır, Ürdün, Fas, Portekiz, Çin, Avusturya, Bulgaristan, Türkiye, Litvanya, Japonya, Romanya, Meksika, Sri Lanka, Hindistan, Şili gibi ülkelerin temsilcileri yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÖZÜR İLETİLDİ

Olayın ardından işgal tümen komutanı Yaki Dolf tarafından derhal idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca COGAT’a bağlı Sivil İdare Başkanı Hişam İbrahim’in de ilgili ülke temsilcileriyle görüşülmesi talimatını verdiği bildirildi.

İsrail kısa açıklamasında "Neden olunan rahatsızlıktan ötürü üzüntü duymaktayız" ifadelerine yer verdi. Diplomatlara olayın detaylarına ilişkin birebir bilgi verileceği açıklandı.