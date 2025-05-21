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İsrail Cenin’de aralarında Türk heyetinin de bulunduğu diplomatlara kurşun yağdırdı! Saldırıdan kıl payı kurtuldular

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail Cenin’de aralarında Türk heyetinin de bulunduğu diplomatlara kurşun yağdırdı! Saldırıdan kıl payı kurtuldular
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin mülteci kampını ziyaret eden uluslararası diplomatik heyete ateş açtı.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin mülteci kampında incelemelerde bulunan ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin temsilcisinin bulunduğu diplomatik heyete ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

HEYET, KAMPIN KOŞULLARINI YERİNDE GÖRMEK İSTEDİ

Diplomatik grup, Cenin kampındaki insani koşulları gözlemlemek ve bölgenin sivil yetkilileriyle görüşmek üzere alana gitmişti. WAFA, heyetin kamp valisiyle temas kurmayı ve sahadaki durumu değerlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA ve Times of Israel'in geçtiği bilgilere göre, İsrail güçleri, kampın doğu girişinde gazetecilerle birlikte hareket eden heyete beş el ateş açtı. Heyette Fransa, İngiltere, Kanada, İspanya, Rusya, Avrupa Birliği, Mısır, Ürdün, Fas, Portekiz, Çin, Avusturya, Bulgaristan, Türkiye, Litvanya, Japonya, Romanya, Meksika, Sri Lanka, Hindistan, Şili gibi ülkelerin temsilcileri yer aldı.

İsrail ordusu ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. WAFA, heyetin kamp valisiyle temas kurmayı ve sahadaki durumu değerlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Olayın yaşandığı saatlerde Gazze'den gelen verilerde ise ağır insani tablo dikkat çekti. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatlik hava saldırılarında en az 82 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 262 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 7 Ekim’den bu yana ölü sayısı 35 bini geçerken, yaralı sayısı 121 binin üzerine çıktı.

İsrail, 18 Mart’ta bozduğu ateşkesten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Son verilerle birlikte, sadece ateşkesin bitmesinden bu yana en az 3.509 kişi öldü, 9.909 kişi yaralandı.

Kaynak: Dış Haberler

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