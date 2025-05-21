İtalya Savunma Bakanı Crosetto isyan etti! "Netanyahu'yu durdurun"

Gazze Şeridi'ndeki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişleten İsrail ordusuna tepkiler büyüyor. İtalya Savunma Bakanı Crosetto “Netanyahu’yu durdurun” çağrısıyla Avrupa’dan en sert çıkışı yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail’e Gazze’de sivilleri etkileyen askeri operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

Tajani, X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’den bir kez daha sivilleri etkileyen askeri operasyonları durdurmasını ve insani yardımların girişine izin vermek üzere tüm geçiş noktalarını derhal açmasını talep ettim. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz: Gazze'deki savaş sona ermeli” ifadelerini kullandı.

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İTALYA'DAN GAZZE'YE İNSANİ YARDIM VE TAHLİYE ADIMI GELİYOR

Tajani, Gazze’den 52 kişilik yeni bir Filistinli grubun Ürdün’e tahliye edildiğini ve bu kişilerin kısa süre içinde tarifeli uçuşlarla İtalya’ya getirileceğini açıkladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'den 52 kişilik yeni bir Filistinli grup, Ürdün'e tahliye edildi. Bu kişiler, daha önce Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle İtalya’ya getirilen Filistinlilerin akrabalarıdır. Kısa süre içinde tarifeli uçuşlarla İtalya'ya gelecekler."

İtalya hükümetinin Gazze’deki sivillerin durumunu yakından takip ettiğini belirten Tajani, insani yardım çağrısının altını çizdi.

SAVUNMA BAKANI: NETANYAHU DURDURULMALI

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert sözlerle yüklendi:

“Netanyahu'nun şu anda Gazze'de yaptığı durdurulmalı. Benim şahsi görüşüme göre yanlış yapıyor. Bu kabul edilemez.”

Crosetto ayrıca İtalya’nın iki devletli çözümden yana olduğunu ve bu ilkenin savunulmaya devam edeceğini vurguladı.