Hindistan’dan itiraf gibi rapor: Türkiye SİHA’larıyla dünya dengesini sarsıyor

Türkiye, Afrika’da yalnızca “eşit ortaklık” ve “kazan–kazan” ilkeleriyle değil, aynı zamanda kıtanın kaderini değiştirecek yeni bir jeopolitik mimariyle yükselmeye devam ediyor.

“Afrika’dan Asya’ya uzanan akıllı koridorlar” vizyonuyla hareket eden Türkiye, kıtanın geleceğini sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik ve güvenlik boyutunda da küresel bağlantısallığın merkezi haline geldi.

Afrika söz konusu olduğunda, Türkiye artık sadece yatırımcı ya da yardım sağlayan bir ülke olmanın yanı sıra Afrika'nın kendi içindeki bağlantısallığını da kolaylaştıran bir aktöre dönüşmüş durumda.

Hindistan merkezli Observer Research Foundation (ORF), Türkiye’nin Afrika’da yükselen askeri ve jeopolitik etkisini mercek altına aldı.

“Drone Devletçiliği: Türkiye'nin Afrika'da Genişleyen Güvenlik Ayak İzi” başlıklı analizde, Ankara’nın Afrika’daki hamlelerinin yalnızca kıta dengelerini değil, küresel güç yarışını da kökten değiştirdiği vurgulandı.

"ÇİN VE ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI"

Raporda Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) ihracatında dünyanın bir numarası haline geldiği kaydedildi. Uygun fiyatlı, savaş sahasında test edilmiş ve bakım kolaylığıyla öne çıkan Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi modellerin, Afrika orduları için oyun değiştirici olduğunun altı çizildi.

"Türkiye, Çin ve ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük İHA ihracatçısı haline geldi" ifadeleri raporda öne çıkarıldı.

AFRİKA'DA 'STRATEJİK KÖPRÜ' HAMLESİ

ORF’ye göre Ankara, yalnızca İHA satışı değil, bakım, modernizasyon ve teknoloji transferiyle de kıtada kalıcı nüfuz inşa ediyor. Bu, Türkiye’ye hem askeri sahada hem de diplomatik ilişkilerde “stratejik köprü” sağlıyor.

Mali, Burkina Faso, Nijer ve Etiyopya gibi ülkelerde Türk SİHA’ları sahadaki dengeleri değiştirdi. Libya’da Hafter’in ilerleyişinin durdurulmasında da Ankara’nın teknolojisinin kritik rol oynadığı hatırlatıldı.

EKONOMİ VE 'YUMUŞAK GÜÇ' ETKİSİ

Analizde, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2024’te 7,1 milyar dolara ulaştığı, bunun büyük bölümünü Afrika’nın oluşturduğu belirtildi. Bu ihracatın, Türkiye’nin zor durumdaki ekonomisini canlandırdığı, on binlerce vasıflı istihdam oluşturduğunu ve aynı zamanda “yumuşak güç” unsuru olarak etkisini artırdığı ifade edildi.

UYARI: TRUVA ATI ETKİSİ

ORF yazarı Samir Bhattacharya, bir yandan Ankara’nın yükselişini “dünya düzeninde yeni bir kırılma” olarak nitelendirirken, diğer yandan Afrikalı hükümetlere uyarıda bulundu:

"Türk SİHA’ları isyancılarla mücadelede kısa vadeli çözüm sunuyor. Ancak gelişigüzel kullanım, uzun vadede ‘Truva Atı’ etkisi getirecek beklenmedik güvenlik sorunları doğurabilir" dedi.

YENİ JEOPOLİTİK OYUN KURUCU TÜRKİYE

Raporda öne çıkan en dikkat çekici ifade ise, “Türkiye’nin askeri ihracat hamleleri yeni ittifaklar doğuruyor, Afrika’yı küresel drone pazarının en sıcak cephesi haline getiriyor” oldu.