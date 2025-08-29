30 Ağustos yollar kapalı mı, İstanbul ve Ankara’da alternatif güzergahlar neler sorularının cevapları paylaşıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram etkinlikleri nedeniyle şehir merkezlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler neticesinde 30 Ağustos'ta bazı yollar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS YOLLAR KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul ve Ankara’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Bayram kutlamaları ve tören hazırlıkları kapsamında alınan önlemler sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanacak.

Vatandaşların trafikte mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul’da kapalı yollar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

D100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Akşemsettin Caddesi üzerinden Vatan Caddesi girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Vatan Caddesi girişleri

Tatlıpınar ve Kaleboyu Caddesi üzerinden Vatan Caddesi bağlantıları

Ankara’da kapalı yollar:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı

Ziya Gökalp Caddesi

Milli Müdafaa Caddesi

Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi

Anıt Caddesi ve Dikmen Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi ve İstiklal Caddesi

İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi

Çankırı Caddesi ve Sporpark Sokak

30 AĞUSTOS ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul için vatandaşlar alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.