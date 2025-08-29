30 Ağustos yollar kapalı mı? İstanbul ve Ankara’da alternatif güzergahlar
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram etkinlikleri kapsamında, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı şehirlerde yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. 30 Ağustos yollar kapalı mı, İstanbul ve Ankara’da alternatif güzergahlar neler merakla araştırılıyor.
30 Ağustos yollar kapalı mı, İstanbul ve Ankara’da alternatif güzergahlar neler sorularının cevapları paylaşıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram etkinlikleri nedeniyle şehir merkezlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler neticesinde 30 Ağustos'ta bazı yollar kapalı olacak.
30 AĞUSTOS YOLLAR KAPALI MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul ve Ankara’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Bayram kutlamaları ve tören hazırlıkları kapsamında alınan önlemler sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanacak.
Vatandaşların trafikte mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.
İSTANBUL VE ANKARA’DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
İstanbul’da kapalı yollar:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
D100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Akşemsettin Caddesi üzerinden Vatan Caddesi girişleri
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Vatan Caddesi girişleri
Tatlıpınar ve Kaleboyu Caddesi üzerinden Vatan Caddesi bağlantıları
Ankara’da kapalı yollar:
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı
Ziya Gökalp Caddesi
Milli Müdafaa Caddesi
Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi
Anıt Caddesi ve Dikmen Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi ve İstiklal Caddesi
İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi
Çankırı Caddesi ve Sporpark Sokak
30 AĞUSTOS ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul için vatandaşlar alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.