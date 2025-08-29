30 Ağustos Zafer Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi metrobüs, metro, metrobüs, Marmaray ya da vapurlardan herhangi bir ücret alınıp alınmayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde milyonlarca yolcunun kullanacağı toplu taşıma araçlarına ilişkin kararlar merak konusu haline geldi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de otobüsler ücretsiz olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre:

İstanbul’da: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Ankara’da: TCDD’ye bağlı Başkentray hattı, İzmir’de: TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığındaki İZBAN hattı gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı açıkladı.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Belediyelere bağlı otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının bedava olup olmayacağı konusunda kesin bilgi paylaşılmadı.

Bu sebeple İETT, EGO ve ESHOT hatlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmelidir. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yapıldığında haberimize eklenecektir.