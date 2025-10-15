Fırat Kalkanı şehidinin ninesinden duygulandıran istek! İzleyenlerin gözleri doldu
2017 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit düşen torunu Astsubay Kıdemli Başçavuş Hamza Şimşek’in ninesinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündem oldu. İzleyenlerin gözlerinin dolduğu paylaşımda şehit Hamza Şimşek'in ninesinin mezar ziyareti yapmak istediği görüldü. Mezara götürülen ninenin mezar taşını öpüp ağıt yaktığı anlar duygulandırdı.
2017’de Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan torunu Astsubay Kıdemli Başçavuş Hamza Şimşek’in mezarını ziyaret etmek isteyen ninesinin dileği yerine getirildi.
"AH BİR GİTSEK DE MEZARINI KOKLASAM"
Sosyal medyada gündem olan videoda şehit ninesinin "Evdeki bayrak şehidimiz için. Şehidim var. Ah bir gitsek de mezarını koklasam. Mezarını koklayıp geleceğim. Kaç senedir gidemedim. Acaba gidebilir miyiz? Çok istiyorum. Evlenmemişti. Gidip bir mezarını koklayıp gelmeyi çok istiyorum. Pek yakın değil." dediği görüldü.
İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ
Videoyu çeken kişi ise "Senin canın sağ olsun. Dünyanın bir ucunda olsa yine götürürüm." diyerek nineyi şehit torunun mezarına götürdü.
İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI
Yaşlı kadının şehit torununun mezar taşını öpüp ağıt yaktığı anlar izleyenleri duygulandırdı. O anlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.