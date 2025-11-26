Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, altın fiyatlarıyla ilgili tahminini güncelledi. Dev banka 2026 ons altın tahminini 450 dolar yükseltti. Bankaya göre altın fiyatlarındaki yükseliş 2027 yılında da devam edecek. İşte detaylar...

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın son 1 aydır bir aşağı bir yukarı hareket ederek yön arayışında. Milyonlar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, Alman Deutsche Bank tahminini güncelledi.

ONS ALTIN İÇİN 2026 TAHMİNİNİ 450 DOLAR YÜKSELTTİ

Dev banka, rekor seviyesi 4 bin 381 dolar olan ancak şu sıralar 4 bin 150 dolar seviyelerinde bulunan ons altın için tahminlerini güncelledi. Deutsche Bank, 2026 yılı için altın ortalama fiyat tahminini ons başına 4.000 dolardan 4 bin 450 dolara çıkardı. Banka güncellemenin nedeni olarak yatırımcı akımlarının istikrar kazanmasını ve merkez bankalarından gelen talebi gösterdi.

YÜKSELİŞ 2027'DE DE SÜRECEK

Yeni tahminlere göre altın fiyatlarının gelecek yıl 3.950–4.950 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor. Bu aralığın üst sınırı, COMEX'te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratının mevcut fiyatının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bulunuyor. Altın fiyatının 2027'de ortalama 5.150 ve 2028'de 4.500 dolar olacağı da tahmin ediliyor.

