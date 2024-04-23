ABD Dışişleri İnsan Hakları Raporunda Yunanistan detayı: İskeçe Türk Birliği'ne baskı yapıldı!

ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 İnsan Hakları Raporunu açıkladı. Giriş bölümünde Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerine öncelik verilirken, "Örgütlenme Özgürlüğü" başlığı altında, İskeçe Türk Birliği’nin uğradığı haksızlığa dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği yıllık raporunda Yunanistan'a eleştiriler yöneltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, göçmenlere yönelik muamele, polis ve casus yazılım kullanımına ilişkin sorunların da değerlendirildiği yıllık insan hakları ihlalleri raporunda, geçtiğimiz yıl Yunanistan'daki insan hakları durumunda "önemli bir değişiklik olmadığını" paylaşıldı.

Raporda, "önemli insan hakları sorunları arasında, cezaevinde tutuklu olanlara, göçmen ve sığınmacılara kolluk kuvvetlerinin muameleleri, ulusal, ırksal veya etnik azınlık gruplarının üyelerini hedef alan şiddet içeren suçlar" yer alıyor.

"SIĞINMACILAR ZORLA GERİ İTİLEREK ÖLÜME SÜRÜKLENDİ"

Raporda sığınmacıların zorla geri itildiği ile ilgili bölümde, "Bununla birlikte, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlardan, hükümetin sığınmacıların zorla geri gönderildiği iddialarını etkili bir şekilde soruşturmadığı ve sorumlulardan hesap sormadığı yönünde şikayetler geldi." ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN POLİSİNDEN KAMPTAKİ GÖÇMENLERE MÜDAHALE

Raporda, Yunanistan'ın Korinthos kentinde bulunan kamptaki kötü koşulları protesto eden bazı göçmenlerin açlık grevine başladığı dikkat çekildi. Cezaevi ve gözaltı merkezlerinin aşırı kalabalık olmaya devam ettiği ve genellikle yetersiz temizlik ve sağlık hizmetlerine sahip olduğu belirtildi.

YUNANİSTAN 'TÜRK' TERİMİNİ İÇEREN DERNEKLERDEN RAHATSIZ

"Örgütlenme özgürlüğü" başlığı altında İskeçe Türk Birliği’nin uğradığı haksızlığa da değinilen raporda, “Anayasa ve yasalar örgütlenme özgürlüğünü öngörmesine rağmen, mahkemeler kendini etnik Makedon olarak tanımlayan veya kolektif bir etnik kimliğin göstergesi olarak "Türk" terimini içeren derneklere yasal kısıtlamalar getirmeye devam etmiştir. Trakya merkezli "İskeçe Türk Birliği", 2021 yılında Yüksek Mahkeme'nin "ulusal güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle" resmi kaydını reddeden kararına dayanarak yasal statüsü olmadan faaliyet göstermeye devam etti.” şeklindeki ifadelere yer verdi.

YUNAN MEDYASI BASKI GÖRÜYOR

Medya özgürlüğü başlığı altındaki bölümde ise, Medyada çoğulculukla ilgili olarak raporda, ulusal ve uluslararası kuruluşların gazetecilerin ve medya kuruluşlarının hükümeti eleştirmekten veya skandalları haber yapmaktan kaçınmaları için baskı gördüklerini söyledikleri kaydedildi.

Raporda ayrıca, medya özgürlüğü gözlemcileri Yunanistan'daki özgürlük ve iftira yasalarının gazetecileri sindirmek için kullanıldığına dair endişelerini dile getirmeye devam ettiği vurgulandı.

BM insan hakları savunucuları özel raportörü Mart ayında yayınladığı raporda gazetecilerin "yolsuzluk ve çevre kirliliğiyle ilgili araştırmacı haberlerinden dolayı ceza davaları ve halkın katılımına karşı stratejik davalarla" karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda, 14 Kasım tarihli AB Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu raporu "Yunanistan'ın kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, özellikle mağdurların korunması, polis, savcı ve adli karar alma yetkilileri arasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin örtülü tutumlar konusunda ciddi endişelerin devam ettiğini" ortaya koyduğu açıklandı.

YUNANİSTAN'DAN YANIT: RAPOR HATALI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı raporda hükümetin ve STK'ların görüşüne başvurmadığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Raporun bütünlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı açısından özellikle önemli olan, söz konusu konularla ilgili olarak Yunan devletinin görüşüne başvurulmamış olmasıdır." denildi.

"Rapor, bağımsız olarak denetlenmeyen sivil toplum kuruluşlarının şikayetlerini daha fazla araştırma yapmadan listeliyor. Bu tür gelişigüzel kayıtlar nedeniyle, hukukun üstünlüğünün gelişmiş olduğu tüm ülkelerde ciddi insan hakları sorunlarının mevcut olduğu görülmektedir." şeklindeki ifadelere yer verildi.