‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1.676 sayfalık Daltonlar suç örgütü iddianamesinde örgütün ‘haraç’, ‘yağma’ ve ‘silahlı saldırı’ olmak üzere üçlü eylem stratejisi uyguladığına dikkat çekildi. Örgütün İstanbul genelinde çok sayıda hücre evi kullandığı, bu evlerin sabıkası olmayan üyeler veya yakınları üzerinden kiralandığı ortaya çıktı. Evlerde uyuşturucu bulundurularak örgüt üyelerinin bağımlı hâle getirildiği, kar maskeli ve silahlı fotoğrafların sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

SOKAK HAKKI

Ayrıca iş adamları ve esnaftan “haraç”, “sokak hakkı” ve “koruma parası” adı altında zorla para toplandığı, rakip gruplara veya bağlantılı kişi ve işletmelere silahlı saldırılar düzenlendiği, üçüncü şahıslara ise maddi menfaat karşılığı eylemler yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Kemal Çelik’in örgüt yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo’nun kuzeni olduğu bilgisine yer verildi. Çelik’in telefonunda tabanca ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar “Kralına Suikast” yazılı maskeli görüntüler ve uyuşturucu içerikli videolar bulundu. Çetenin, bu maskelerle sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaşıp diğer suç örgütlerinin üzerinde baskı kurmaya çalıştığı, yerelden çıkıp uluslararası düzeye gelmek için daha büyük şebekelere gözdağı verdiği belirtildi.

Şüpheli Mennan Uzunoğlu’nun ifadesine göre, örgüt içerisinde “Berzo” kod adlı Berdan Demirel ve “Beton” kod adlı Mustafa Yılmaz öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Örgütün silah, motor ve erzak teminini Özcan isimli şahsın sağladığı, eylem planlamalarının ise “Çaça” lakaplı Perpada tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca “Pablo” kod adlı bir şahsın Avcılar’daki hücre evinde görüldüğü, yakalanan Berzo’nun ardından örgüt içinde yeni sorumluların belirlendiği öne sürülüyor.