Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > ‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler

‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler
Suç Örgütü, Daltonlar, Terör, Haraç, Silah Kaçakçılığı, Uyuşturucu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tehdit içerikli mesajlar paylaşıp diğer suç örgütlerinin üzerinde baskı kurmaya çalışan Daltonlar’ın ana hedefinin yerelden çıkıp uluslararası düzeye gelmek olduğu ortaya çıktı.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1.676 sayfalık Daltonlar suç örgütü iddianamesinde örgütün ‘haraç’, ‘yağma’ ve ‘silahlı saldırı’ olmak üzere üçlü eylem stratejisi uyguladığına dikkat çekildi. Örgütün İstanbul genelinde çok sayıda hücre evi kullandığı, bu evlerin sabıkası olmayan üyeler veya yakınları üzerinden kiralandığı ortaya çıktı. Evlerde uyuşturucu bulundurularak örgüt üyelerinin bağımlı hâle getirildiği, kar maskeli ve silahlı fotoğrafların sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler - 1. Resim

SOKAK HAKKI

Ayrıca iş adamları ve esnaftan “haraç”, “sokak hakkı” ve “koruma parası” adı altında zorla para toplandığı, rakip gruplara veya bağlantılı kişi ve işletmelere silahlı saldırılar düzenlendiği, üçüncü şahıslara ise maddi menfaat karşılığı eylemler yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Kemal Çelik’in örgüt yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo’nun kuzeni olduğu bilgisine yer verildi. Çelik’in telefonunda tabanca ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar “Kralına Suikast” yazılı maskeli görüntüler ve uyuşturucu içerikli videolar bulundu. Çetenin, bu maskelerle sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaşıp diğer suç örgütlerinin üzerinde baskı kurmaya çalıştığı, yerelden çıkıp uluslararası düzeye gelmek için daha büyük şebekelere gözdağı verdiği belirtildi.

Şüpheli Mennan Uzunoğlu’nun ifadesine göre, örgüt içerisinde “Berzo” kod adlı Berdan Demirel ve “Beton” kod adlı Mustafa Yılmaz öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Örgütün silah, motor ve erzak teminini Özcan isimli şahsın sağladığı, eylem planlamalarının ise “Çaça” lakaplı Perpada tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca “Pablo” kod adlı bir şahsın Avcılar’daki hücre evinde görüldüğü, yakalanan Berzo’nun ardından örgüt içinde yeni sorumluların belirlendiği öne sürülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü! - 3. SayfaMaganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!Ormanda koşarken önüne çıktı... Erzurum'da korkunç olay, tamamen çürümüş ceset bulundu! - 3. SayfaKorkunç olay, tamamen çürümüş!Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi - 3. SayfaYolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdiŞırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular - 3. SayfaKaçak elektrik denetimine silahlı saldırı!İstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandıİstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 3. Sayfaİstanbul trafiğinde tüfekle dolaştılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...