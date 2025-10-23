Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
9 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 42 şüpheli yakalandı

9 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 42 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda elebaşları yurt dışında olan organize suç örgütü üyesi 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu elebaşıları yurt dışında olan suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada organize suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

