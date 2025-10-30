Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Suriye'nin Arbin Mahallesi'nde enkazlardan yapay dağ oluştu! "Hatıralarımızın toplu mezarlığı..."

Suriye'nin Arbin Mahallesi'nde enkazlardan yapay dağ oluştu! "Hatıralarımızın toplu mezarlığı..."

Suriye&#039;nin Arbin Mahallesi&#039;nde enkazlardan yapay dağ oluştu! &quot;Hatıralarımızın toplu mezarlığı...&quot;
Suriye'de devrik rejim güçlerinin yoğun saldırılarının ardından geriye kalan moloz yığınları Arbin Mahallesi'ne taşınarak yapay bir dağa dönüştürüldü. Enkaz yığınının sadece yıkılmış binalardan ibaret olmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, "Bu bölge hatıraların toplu mezarlığı haline geldi." ifadelerinde bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da, yıllarca süren bombardıman ve kuşatmanın ardından yıkılan binalardan geriye kalan molozlar, devrik rejim tarafından Arbin kent merkezine taşınarak yapay bir dağa dönüştürüldü.

Suriye'nin Arbin Mahallesi'nde enkazlardan yapay dağ oluştu!

ENKAZ YIĞININDA HALKIN HATIRALARI GÖMÜLÜ

2012–2018 yıllarında rejimin kontrolü dışında kalan Doğu Guta'nın bir parçası olan Arbin, bu dönemde rejim güçleri ve müttefiklerinin uzun süren kuşatması ile hava ve topçu saldırılarına maruz kaldı. Rejim, Arbin Mahallesi'nde 5 katlı binaların arasında yer alan eski çocuk oyun parkını enkaz yığınıyla doldurarak bölgeye bir yapay dağ inşa etti.

Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğinde olan ve halkın hatıralarının gömülü bulunduğu bu enkaz yığını, bugün kent merkezinde savaşın acımasız izlerini gözler önüne seriyor.

Suriye'nin Arbin Mahallesi'nde enkazlardan yapay dağ oluştu!

Savaşın sembollerinden biri haline gelen bu yapay dağ, bölgeden geçenler ile çevrede yaşayan halk üzerinde derin psikolojik etkiler bırakıyor.

"ANILARIMIZI TOPLAYIP BURAYA ATTILAR"

Arbin Mahallesi sakinlerinden Ahmed Şeyh Hasan, 2018 yılından bu yana bölgede yükselen enkaz yığınlarının sadece taş ve topraktan ibaret olmadığını, içinde ailelerine ait eşyalar, hatıralar ve bir dönemin hayat izlerinin bulunduğunu söyledi.

Hasan, kentteki enkazın bir zamanlar ailelerinin evlerinin ve bostanlarının bulunduğu alanlara ait olduğunu, amcasının evinin yakınından Tuffaha Nehri'nin geçtiğini belirtti. Yıkımın sorumlusunun devrik rejim güçleri olduğunu belirten Şeyh Hasan, "Anılarımızın hepsini toplayıp buraya attılar" diye konuştu.

Şeyh Hasan, hem kişisel eşyaları barındırması hem de bölgenin geçmiş hayatına dair izler taşıması nedeniyle enkaz yığınlarından psikolojik olarak etkilendiklerini ifade etti.

Suriye'nin Arbin Mahallesi'nde enkazlardan yapay dağ oluştu!

"ENKAZ YIĞINI, TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜ"

Yaşananlara tanık olan Muhammed Derviş de rejim güçlerinin bombardımanları sonucu oluşan devasa enkaz yığınının, insanların ve evlerin toplu mezarına dönüştüğünü ifade etti.

Dört çocuk babası Derviş, hayatı boyunca Arbin'den hiç ayrılmadığını belirterek "Bu yapay dağ, hatıraların toplu mezarlığı haline geldi. Devrik rejim, bombaladığı ve yerinden ettiği insanların evlerini buraya yığdı, böylece onların evlerinden toplu bir mezar oluşturdu." dedi.

Enkaz yığınının sadece yıkılmış binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Derviş, "Bu tepe, mahallenin bütün hatıralarını taşıyor. Yaşayanlarını, evlerini, insanlarını, malları olmak üzere her şeyi bu tepeye gömdüler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

