Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten açıklama: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten açıklama: Gazze, Filistin'in bir parçası

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, katıldığı bir programda Gazze Şeridi'nin Filistin'in bir parçası olduğunu ve İsrail'e ait olmadığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan "8. Paris Barış Forumu" devam ediyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, forum kapsamında dün düzenlenen "Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru" başlıklı oturuma katıldı.

"GAZZE, FİLİSTİN'İN BİR PARÇASI"

Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söyleyen Olmert, "Gazze, Filistin'in bir parçası. İsrail'in bir parçası değil." diye konuştu.

Olmert, Filistin halkı için "siyasi bir ufuk" olması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR

Öte yandan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

