Meksika'da deniz keyfi kabusa dönüştü! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Meksika'da deniz keyfi kabusa dönüştü! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meksika, Plaj, Çocuk, Yengeç, Kulak, Haber
Dünya Haberleri

Meksika’da ailesiyle plaja giden Pedro isimli küçük bir çocuk kabusu yaşadı. Denize girdikten sonra denge kaybı yaşadığını hisseden çocuk hastaneye götürülürken, kulağından canlı bir yengeç çıkarıldı. O anlar saniye kameralara yansıdı.

Olay, Meksika’da bir plajda yaşandı. Denizden çıktıktan sonra denge kaybı yaşadığını söyleyen Pedro isimli çocuk apar topar hastaneye götürüldü.

Meksika'da deniz keyfi kabusa dönüştü! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi - 1. Resim

KULAĞINDAN YENGEÇ ÇIKARDILAR

Yapılan tetkikler sonucu çocuğun kulağının içinde hareketli bir hayvan tespit edildi. Çocuğu sedyeye yatıran doktorlar, yapılan operasyonla çocuğun kulağından canlı bir yengeç çıkardı.

''YENİ BİR KORKU...''

O anlar saniye saniye kaydedilirken, anne Kitzia Mitre videoyu yüksek takipçili sosyal medya hesabında, "Yeni bir korku ortaya çıktı... Pedro'nun kulağına bir yengeç girdi... Böyle bir şeyin olması pek mümkün değildi ama oldu." notuyla paylaştı.

Meksika'da deniz keyfi kabusa dönüştü! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi - 2. Resim

Olayı şakaya vuran kadın, ''Bu videonun çekiminde hiçbir yengece zarar verilmemiştir.'' ifadelerini de ekledi. Kısa sürede viral olan videoya binlerce yorum yağarken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

