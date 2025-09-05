Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Boşanma davalarında yeni dönem: Süre azalacak, nafaka davaları ayrı görülecek

Boşanma davalarında yeni dönem: Süre azalacak, nafaka davaları ayrı görülecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boşanma davalarında yeni dönem: Süre azalacak, nafaka davaları ayrı görülecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de boşanma, nafaka ve tazminat davalarında yeni dönem başlıyor. Hazırlanan yargı paketi ile davaların süresi kısalacak, kadınların mağduriyetinin önüne geçilecek. Maddi ve manevi tazminat ile nafaka davaları da ayrı yürütülecek.

Türkiye’de uzun süredir tartışılan nafaka, tazminat ve uzun süren boşanma davalarına ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte aile hukukunda kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan yargı paketi taslağının, boşanma davalarının süresini kısaltmayı hedeflediğini açıkladı. Boşanma davalarının uzun sürmesinin kadınların mağduriyetine yol açtığını belirten Bakan Tunç, davaların daha hızlı sonuçlandırılacağını ifade etti.

Taslak ile maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi sağlanacak. Boşanma sürecindeki kadınların korunması ve barınma imkanlarının temin edilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışmalar yürütüyor.

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hazırlanan aile hukuku paketini meclise sunacak. Yeni düzenlemelerin, boşanma davalarında kadın mağduriyetini azaltması ve aile hukuku süreçlerini hızlandırması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı! Gizli sızma operasyonu deşifre oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Afganistan depremi yüzlerce can aldı, Türkiye dikkat! - Gündem"Afganistan'da yüzlerce can gitti, Türkiye dikkat!"Bakan Fidan'dan 'ABD'nin vizeleri iptal etme kararına' tepki: Filistin, Filistinliler olmadan tartışılamaz - GündemBakan Fidan: Filistin, Filistinliler olmadan tartışılamazMHP'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Komisyon İmralı ile görüşebilir - Gündem"Komisyon İmralı ile görüşebilir!"Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi - Gündem2 isim CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildiBursa Osmangazi’de orman yangını söndürüldü mü? - GündemBursa Osmangazi’de orman yangını söndürüldü mü?MGM, AKOM ve Valilik saat vererek uyardı: İstanbul’da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Gündemİstanbul’da sağanak ve fırtına etkili olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...