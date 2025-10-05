13 İlçenin suyu teminat altında

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ bürokratlarıyla Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) bir araya geldi. Toplantıda yeni yatırımların yol haritası çizilirken, su kaynaklarındaki son durum masaya yatırıldı.

Başkan Alemdar, Ballıkaya Barajı isale hattı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını, Çamdağı Barajı yapım sürecinin hızlandırılacağını duyurdu. Bu projelerle Sapanca Gölü’nün yaşadığı su kayıplarının telafi edileceğinin altını çizen Alemdar; Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Kaynarca, Hendek, Akyazı, Karapürçek, Karasu ve Kocaali olmak üzere 13 ilçenin su ihtiyacının uzun vadede güvence altına alınacağını ifade etti.

&LDQUO;KAYNAKLAR KORUNACAK'

Ayrıca Sakarya’nın su kaynaklarının sürdürülebilirliği için atılan adımları tüm detaylarıyla anlatan Başkan Yusuf Alemdar “Türkiye’nin birçok noktasında kuraklık nedeniyle su kesintileri yaşanırken, bizler stratejik yatırımlarla şehrimize yeni su kaynakları kazandırarak, mevcut kaynakları koruma altına alıyoruz” dedi.

KAYIP TELAFİSİ VE TEMİNAT

Başkan Alemdar, su kaynaklarının geleceği için atılan iki önemli adıma değinerek şöyle dedi: Ballıkaya Barajı isale hattının tamamlanması için çalışmaların yakın zamanda başlayacak olması ve Çamdağı Barajı’nın yapım sürecinin hızlandırılması özellikle şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölü’nün yaşadığı su kayıplarını telafi edecek. Aynı zamanda bu barajlar ile 13 ilçemizin su geleceğini teminat altına alacağız.

Açıklamalarını sürdüren Alemdar “Su kayıplarının bir an evvel minimuma indirilme sürecinin hızlanması ve finansal kaynakların sağlanması için Ankara’da gerekli temasları tamamladık. Özellikle Sapanca, Hendek ve Akyazı ilçelerinde başlayacak olan 100 kilometrelik içme suyu hat projesi ile su tasarrufu sağlanacak ve mevcut israfın önüne geçilecek” diye konuştu.

Mevcut kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 46 farklı noktada yer altı kaynaklarının sisteme dâhil edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar “Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinden yoğunlaştırılan bu yer altı kaynaklarının abonelerimize kayıpsız ulaşması için de yeni içme suyu hatlarının imalatları tamamlandı. Bu adımlar, suyun doğru politikalarla geleceğe taşınması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

GEREKEN YATIRIMLAR YAPILACAK

Başkan Alemdar, sözlerini şöyle tamamladı: Üzerinde durduğumuz konular; Sapanca Gölü ve kayıp kaçağın önüne geçmek. Gereken yatırımları hayata geçireceğiz. Şehrimizin su kaynaklarını korumayı sürdüreceğiz.

Öte yandan Başkan Yusuf Alemdar, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede şehrin su geleceği için Ballıkaya ile Çamdağı Barajı’nın devreye alınmasının kritik öneme sahip olduğunu aktarmış ve çalışmalar başlamıştı.