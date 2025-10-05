Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı sistemin yurt genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu. Pazartesi günü ülke genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftaya ilişkin değerlendirmesinde, “Yarın ülkenin büyük bölümünde hava yağışsız ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak serin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak.” dedi.

Çelik, pazartesi akşam saatlerinden sonra Trakya’nın batısı ve Kıyı Ege’de yağışların görüleceğini, salı günü ise batı ve iç bölgelerin büyük bölümünde yağışların etkili olacağını belirtti. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini vurgulayan Çelik, çarşamba günü itibarıyla yağışların doğuya doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Perşembe ve cuma günü iç ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, “Sistemin doğuya hareketiyle birlikte çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesini bekliyoruz.” dedi. Ayrıca salı ve çarşamba günü batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgarların da etkili olacağı uyarısında bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da sıcaklıkların 22-23 derece civarında seyredeceğini söyleyen Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların etkili olacağını ve hafta ortasından itibaren havanın serinleyeceğini belirtti.

Ankara’da pazartesi günü yağış beklenmezken, salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini aktaran Çelik, perşembe itibarıyla sıcaklıkların 20 derecenin altına düşeceğini kaydetti.

İzmir’de ise sıcaklıkların hafta başında 26-27 derecelerde seyredeceğini ifade eden Çelik, yağışların pazartesi akşam saatlerinde başlayacağını ve salı günü kuvvetli sağanak şeklinde görüleceğini söyledi. Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklıkların ise 23-24 dereceye gerileyeceği belirtildi.

Yeni haftada etkili olacak yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerildi.