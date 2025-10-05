Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor!

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, yeni haftayla birlikte serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, salıdan itibaren 4-5 derece düşerken özellikle batı bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Hafta ortasında yağışlar iç ve doğu kesimlere doğru ilerleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı sistemin yurt genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu. Pazartesi günü ülke genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 1. Resim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftaya ilişkin değerlendirmesinde, “Yarın ülkenin büyük bölümünde hava yağışsız ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak serin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak.” dedi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 2. Resim

Çelik, pazartesi akşam saatlerinden sonra Trakya’nın batısı ve Kıyı Ege’de yağışların görüleceğini, salı günü ise batı ve iç bölgelerin büyük bölümünde yağışların etkili olacağını belirtti. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini vurgulayan Çelik, çarşamba günü itibarıyla yağışların doğuya doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 3. Resim

Perşembe ve cuma günü iç ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, “Sistemin doğuya hareketiyle birlikte çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesini bekliyoruz.” dedi. Ayrıca salı ve çarşamba günü batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgarların da etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 4. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da sıcaklıkların 22-23 derece civarında seyredeceğini söyleyen Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların etkili olacağını ve hafta ortasından itibaren havanın serinleyeceğini belirtti.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 5. Resim

Ankara’da pazartesi günü yağış beklenmezken, salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini aktaran Çelik, perşembe itibarıyla sıcaklıkların 20 derecenin altına düşeceğini kaydetti.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 6. Resim

İzmir’de ise sıcaklıkların hafta başında 26-27 derecelerde seyredeceğini ifade eden Çelik, yağışların pazartesi akşam saatlerinde başlayacağını ve salı günü kuvvetli sağanak şeklinde görüleceğini söyledi. Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklıkların ise 23-24 dereceye gerileyeceği belirtildi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor! - 7. Resim

Yeni haftada etkili olacak yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim TV yayın akışı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maskeli hırsızlar ne bulduysa bavula doldurdu! 5 kilo altın, 1 dakikada buhar oldu - Gündem5 kilo altın, 1 dakikada buhar olduAnkara dönüşü kabusu yaşadılar! Tam 35 yolcu hastaneye kaldırıldı - GündemAnkara dönüşü kabusu yaşadılar! 35 yolcu hastanelik olduMarmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti - GündemMarmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem!Türkiye'nin birçok ilinden Sumud Filosu'na destek! Teknelerle denize açıldılar - GündemSumud Filosu'na destek için tekneler denize açıldıKırşehir'de yaşlı çifti, silahla vuran katil zanlısı cezaevinde kalp krizi geçirdi! - GündemYaşlı çiftin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu!MİT'ten dev operasyon! PTT ve HGS adı altında milleti dolandıran çete çökertildi - GündemYüzlerce site kapatıldı, gözaltılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...