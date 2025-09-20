Tarihi köprü yerle bir oldu! Artvin sel felaketine teslim
Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı felç etti. Birçok yerde su baskınları ve yol çökmeleri meydana gelirken, Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü de yıkıldı.
Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi.
İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.
TARİHİ KÖPRÜ YERLE BİR OLDU
Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.
Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.
