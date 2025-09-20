Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarihi köprü yerle bir oldu! Artvin sel felaketine teslim

Tarihi köprü yerle bir oldu! Artvin sel felaketine teslim

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı felç etti. Birçok yerde su baskınları ve yol çökmeleri meydana gelirken, Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü de yıkıldı.

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.

Tarihi köprü yerle bir oldu! Artvin sel felaketine teslim - 1. Resim

TARİHİ KÖPRÜ YERLE BİR OLDU

Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü.

Tarihi köprü yerle bir oldu! Artvin sel felaketine teslim - 2. Resim

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.

Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

