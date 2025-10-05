Maskeli hırsızlar ne bulduysa bavula doldurdu! 5 kilo altın, 1 dakikada buhar oldu

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcuya, gece saat 04.00 sıralarında yüzleri maskeli 4 kişi geldi. Şahıslardan 3'ü kepenkleri kırarak kuyumcuya girerken, birisi ise etrafı gözetledi.

Kuyumcuya giren 3 şahıs, içeride bulunan altınları hızlıca yanlarında getirdikleri bavula koydu. Daha sonra şahıslar hiçbir şey olmamış gibi kuyumcudan ayrılarak geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.

KİLOLARCA ALTIN ÇALDILAR

Hırsızlık sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kuyumcu içerisinde bulunan 5 kilogram altın ve 133 bin liranın alındığı tespit edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

1 DAKİKALIK SOYGUN KAMERADA

Gece saatlerinde meydana gelen ve 1 dakika süren kuyumcu soygunu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan 3'ü içeriye girerek hızlıca raflarda ve çekmecelerde bulunan altınları yanlarına getirdikleri bavula koyuyor. Şahısların daha sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Soygun anı, kuyumcunun karşısındaki binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Kaydı yapan kişinin yanındakine "Polisi ara" dediği ve alarm sesleri nedeniyle şahısların kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

"20-25 MİLYON TL ZARARIM VAR"

İş yeri çalışanı Abdullah Döğüş, "Telefona bildirim geldi. Sonrasında polisler de aradı. Kameraya baktığımda hırsız girdiğini gördüm. Geldiğimde her taraf darmadağın olmuştu. 4 kişi gelmişler, 1 kişi de arabada bekliyormuş. Kepengi kırarak tezgahtaki altınları çalıp gitmişler. Toplamda girmeleri ve çıkmaları 3 dakika sürüyor. 20-25 milyon TL zararım var. 5 kiloya yakın altın çalmışlar. Bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Yetkililer bu insanlara geçit vermesin. Biz 30 yıldır Elbistan'da esnaftık. Depremde dükkanımız hasar aldı, sonrasında yıkıldı. Bizde 9 aydır buradayız. Orada dükkanımız yıkıldı, burada dükkanımız soyuldu. Ne diyebilirim ki o hırsızlara. Zehir, zıkkım olsun, yiyemesinler. Benim 30 yılda yaptığımı dakikalar içinde götürmeleri nedir" dedi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.