Trabzonspor'un yeni orta sahası Christ Inao Oulai: Lokomotif gibiyim

Ve Trabzonspor sonunda orta sahasına kavuştu. Bordo mavililer, Fransa 2. Lig ekibi Bastia’da forma giyen Christ İnao Oulai’yi imza için şehre getirdi. 19 yaşındaki merkez orta saha, coşkusu ve arzusu olan bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek “Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Takımıma maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum” dedi.

ZOKORA'NIN İZİNDEN

“Didier Zokora, Fildişi Sahili’nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluyum” diyen Oulai, “Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olup potansiyelimi göstermek istiyorum. Transfer teklifi ile çok mutlu oldum. Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım” ifadesini kullandı. Fırtına Bastia’ya 6,5 milyon avro bonservis ödeyecek.