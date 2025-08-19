Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan sermaye artırımı! Açıklama geldi: 37 milyar 500 bin TL

Trabzonspor'dan sermaye artırımı! Açıklama geldi: 37 milyar 500 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan sermaye artırımı! Açıklama geldi: 37 milyar 500 bin TL
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 37 milyar 500 bin TL'ye çıkarıldığı açıklandı.

Trabzonspor, yeni kayıtlı sermaye tavanını 37 milyar 500 bin TL olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavililerdenyapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin 16.06.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanan; mevcut 10.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 7, 11 ve 35. Maddelerinin ekteki gibi tadil edilmesi işlemleri, 18.08.2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. 

Kamuoyuna duyurulur."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Keşke ara vermeseydim” dedi! Banu Berberoğlu neden video çekmeyi bıraktığını açıkladı: Son hali şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yok - SporBeşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yokAmedspor - Erzurumspor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı - SporSahada kavga, tribünde olay çıktıAcun Ilıcalı'nın kulübünde ayrılık! Yeni teknik direktörü 7 maçta gönderdi - SporAcun'un kulübünde şaşırtan ayrılık! Sadece 7 maçta gönderdiHerkes Kerem Aktürkoğlu'na odaklanmıştı! Fenerbahçe'den gece bombası... Sessiz sedasız İstanbul'a geldi - SporFenerbahçe gece yarısı bombayı patlattı!Galatasaray, yıldız futbolcusunu isteyen NEOM'a rakamı verdi! Barış'a servet - SporGalatasaray, yıldız isim için rakamı verdi!Beşiktaş'ın yeni transferleri Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut ilk maçlarında beğenildi! Kartal'dan tam isabet - SporBeşiktaş'ın yeni transferleri ilk maçlarında beğenildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...