Trabzonspor'dan sermaye artırımı! Açıklama geldi: 37 milyar 500 bin TL

Trabzonspor, yeni kayıtlı sermaye tavanını 37 milyar 500 bin TL olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavililerdenyapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin 16.06.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanan; mevcut 10.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 7, 11 ve 35. Maddelerinin ekteki gibi tadil edilmesi işlemleri, 18.08.2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."