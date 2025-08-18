Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemedi. Sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilen Nwakaeme için Fatih Tekke'den kötü haber geldi.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi konuşan Tekke, şunları kaydetti:

ZUBKOV HASTA, NWAKAEME 2-3 AY SAHADA YOK

"Anthony sakatlandı geçen maçta. 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi.

Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz.

ZOR BİR RAKİBİN KARŞISINDAYIZ

Onun haricinde takımın genel durumu gayet iyi. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım galip gelen biz oluruz.

İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek lazım."