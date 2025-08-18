Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Fatih Tekke, Sakatlık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa karşısına çıkan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme karşılaşmada forma giyemezken, Fatih Tekke'den açıklama geldi. Tekke, oyuncunun 2-3 ay sahada olamayacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemedi. Sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilen Nwakaeme için Fatih Tekke'den kötü haber geldi.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi konuşan Tekke, şunları kaydetti:

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok - 1. Resim

ZUBKOV HASTA, NWAKAEME 2-3 AY SAHADA YOK

"Anthony sakatlandı geçen maçta. 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi.

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok - 2. Resim

Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz.

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok - 3. Resim

ZOR BİR RAKİBİN KARŞISINDAYIZ

Onun haricinde takımın genel durumu gayet iyi. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım galip gelen biz oluruz.

İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek lazım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Aziz İhsan Aktaş'ı susturun" talimatı! Savcılığın sevk yazısına ulaşıldıParis'ten Gaziantep'e estetik faciası! 2 çocuk annesi Burcu Hasgül, ameliyatta can verdi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CANLI ANLATIM | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı - SporCANLI | Trabzonspor İstanbul deplasmanındaArda Güler için planı ortaya çıktı! Başrol oynayacak... Xabi Alonso'dan Osasuna maçı öncesi kritik karar - SporArda Güler için planı ortaya çıktı!Beşiktaş'ta bir dakika bile forma giymedi! Elan Ricardo için ayrılık resmen açıklandı - SporBeşiktaş'ta bir dakika bile forma giymedi! Ayrılık açıklandı2 haftada zam geldi! Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şaşırttı - SporKayseri-G.Saray maçı bilet fiyatları şaşırttıOpsiyon tek maçta devreye girdi! Taksitle 5 yılda ödenecek: Tammy Abraham'ın maliyeti - SporTek maçlık opsiyon: Dudak uçuklatan para...İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho'nun kararı belli oldu - SporBeşiktaş kesenin ağzını açtı: Yıldız ismin kararı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...