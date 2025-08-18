Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > CANLI ANLATIM | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı

CANLI ANLATIM | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı

- Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bu akşam İstanbul deplasmanına çıkıyor! Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Karadeniz ekibi 3 puan peşinde. Kasımpaşa-Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı. Karşılaşmayı anbean turkiyegazetesi.com.tr adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

18.08.2025 21:51

15' İLK ÇEYREKTE GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde her iki takım da atak geliştirerek gol arayışında. Müsabakada ilk 15 dakika gol sesi çıkmadı.

18.08.2025 21:31

90 DAKİKA SANTRA VURUŞUYLA BAŞLADI

Hakem Cihan Aydın 90 dakikayı başlatan düdüğü çaldı. 

18.08.2025 21:00

NWAKAEME 3 AY YOK

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Anthony Nwakaeme için şunları söyledi:

'Nwakaeme sakatlandı geçen maçta. 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi. Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz. Onun haricinde takımın genel durumu gayet iyi. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım galip gelen biz oluruz. İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek lazım.'

18.08.2025 20:51

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

18.08.2025 20:50

SÜRPRİZ VAR HAKEMİ ATAMASI

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelede VAR hakemi olarak Davut Dakul Çelik’in, AVAR hakemi olarak ise Anıl Usta’nın görev yapacağını duyurdu.

YER: İstanbul

