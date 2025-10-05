Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de maça saatler kala büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler

Fenerbahçe'de maça saatler kala büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son dakika krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler maça üçüncü kaleci Tarık Çetin ile çıkabilir...

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, sahaya 3 puan parolası ile çıkmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

EDERSON'DAN KORKUTAN HABER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğle saatlerinde MR'ı çekildi. Brezilyalı kalecinin akşam oynayıp oynayamayacağı çekilen bu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

İRFAN CAN DA SAKAT

Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Tarık Çetin koruyacak.

