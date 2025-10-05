Fenerbahçe'de maça saatler kala büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler
Güncelleme:
Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son dakika krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler maça üçüncü kaleci Tarık Çetin ile çıkabilir...
Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, sahaya 3 puan parolası ile çıkmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
EDERSON'DAN KORKUTAN HABER
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğle saatlerinde MR'ı çekildi. Brezilyalı kalecinin akşam oynayıp oynayamayacağı çekilen bu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.
İRFAN CAN DA SAKAT
Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Tarık Çetin koruyacak.
