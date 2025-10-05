Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'nun sağlık durumu belli oldu! Galataray'dan açıklama var

Dün akşam oynanan ve 1-1 beraberlik sona eren Beşiktaş - Galatasaray derbisine Wilfried Singo'nun sakatlığı damga vurdu. Başarılı futbolcunun son durumu araştırılıyordu. Galatasaray'dan açıklama geldi.

WİLFRİED SİNGO TEDAVİYE ALINDI

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.