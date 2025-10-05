Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'nun sağlık durumu belli oldu! Galataray'dan açıklama var
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun son sağlık durumu merak konusuydu. Sarı kırmızılı ekipten açıklama geldi, yıldız futbolcunun tedavisinin başladığı öğrenildi.
Dün akşam oynanan ve 1-1 beraberlik sona eren Beşiktaş - Galatasaray derbisine Wilfried Singo'nun sakatlığı damga vurdu. Başarılı futbolcunun son durumu araştırılıyordu. Galatasaray'dan açıklama geldi.
WİLFRİED SİNGO TEDAVİYE ALINDI
Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş