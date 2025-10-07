İngiltere'den Çin'e uzanan operasyon! 40 bin telefon kaçıran çete çökertildi

İngiltere polisi, geçen yıl İngiltere'den Çin'e 40 bin çalıntı cep telefonu kaçırdığından şüphelenilen uluslararası bir çeteyi çökerterek sıra dışı bir operasyona imza attı.

2 BİNDEN FAZLA ÇALINTI CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

Bunun ülkede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğunu belirten yetkililer, 18 şüphelinin tutuklandığını ve 2 binden fazla çalıntı cihazın ele geçirildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl bir mağdurun ihbarıyla harekete geçen ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı. Dedektif Müfettiş Mark Gavin, mağdurun telefonunu elektronik ortam üzerinden Heathrow Havalimanı yakınlarındaki bir depoya kadar takip ettiğini söyledi. Depodaki güvenlik görevlilerinden yardım alan mağdur, kendi telefonuyla birlikte 894 telefonun daha bulunduğu kutuyu buldu.

ÇALINTI TELEFONLAR HONG KONG’A GÖNDERİLİYORDU

Polis memurları, telefonların neredeyse tamamının çalındığını ve Hong Kong'a gönderildiğini tespit etti. Daha sonra başka sevkiyatlar da durduruldu. Yetkililer, paketler üzerinde adli tıp incelemesi yaparak iki kişiyi teşhis etti.

EV VE ARAÇLARINDAN BİNLERCE TELEFON ÇIKTI

30'lu yaşlardaki Afgan uyruklu iki adam, çalıntı malları almak için komplo kurmak ve suç teşkil eden malları gizlemek veya ortadan kaldırmak için komplo kurmakla suçlandı. Yapılan incelemelerde, araçlarında düzinelerce cihaz bulunurken evlerinde de yaklaşık 2 bin cihaz bulundu. 29 yaşındaki Hint uyruklu üçüncü bir adam da daha sonra aynı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

15 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Polis memurları geçen hafta hırsızlık, çalıntı mal bulundurma ve çalma komplosu şüphesiyle 15 kişiyi daha tutukladı. Şüphelilerin biri hariç tamamı kadın, biri de Bulgar uyruklu. Sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlarda yaklaşık 30 cihaz ele geçirildi.

"TELEFON KAÇAKÇILIĞINA YÖNELDİLER"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Polis Bakanı Sarah Jones, "Bazı suçluların uyuşturucu ticaretini bırakıp telefon işine yöneldiğini duyuyoruz çünkü bu daha kazançlı" dedi.

ÇİN'DEKİ ERİŞİM KISITLAMASI TALEBİ ARTIRIYOR

Çin'de üretilen telefonların çoğu kullanıcıların internete özgürce erişmesine izin vermiyor, bu da Avrupa ve ABD yapımı cihazlara olan talebi artırıyor. Öte yandan altyapısı ve uluslararası liman statüsüyle Hong Kong, dünyanın dört bir yanından çalınan milyonlarca telefonun nihai varış noktasına ulaşmadan önce gönderilmesi için ideal bir merkez konumunda.

Soruşturma sokak hırsızlarına cihaz başına 300 sterline kadar ödeme yapıldığını, çalınan cihazların Çin'de yaklaşık 4 bin sterline satıldığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.