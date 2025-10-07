Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail’in alıkoyduğu Türk vatandaşları bugün yurda dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşlarından kalan 14 kişinin bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiğini ve Amman’dan Türkiye’ye döneceklerini açıkladı.

Keçeli yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak,” ifadelerini kullandı.

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistler, cezaevi nakil araçları ile sınır kapısına doğru geçiş yaptı.

ÜRDÜN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE DÖNMEK ÜZERE SINIR KAPISINA ULAŞTI

Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi.

Filo saldırısında kaçırılan vatandaşlardan 36’sı, 4 Ekim’de gerçekleştirilen özel uçuşla Türkiye’ye getirilmişti.

GAZZE'YE YARDIM GÖTÜREN EN BÜYÜK FİLO HEDEF ALINDI

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze açıklarına yaklaştığı sırada İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.

İsrail güçleri, filoda yer alan 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almıştı. Aktivistlerin büyük bölümü, ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmişti.

İNGİLİZ AKTİVİST: GERÇEKTEN TÜRKİYE TARAFINDAN KURTARILDIĞIMIZI HİSSETTİM

Filo yolcuları arasında yer alan İngiliz aktivist Sarah Wilkinson, serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

“İstanbul’a geldiğimizde bize kıyafet, yiyecek ve su verildi—istediğimiz her şey. Hatta bizim için bir otel ayarladılar. Harikaydı,” diyen Wilkinson, “Gerçekten Türkiye tarafından kurtarıldığımızı hissettim. Güvende olmamızı sağladığı için Türk hükümetine ne kadar teşekkür etsem azdır.” ifadelerini kullandı.

Wilkinson, İsrailli askerlerin tutumuna ilişkin olarak da, “İsrailli askerler bize benziyor—yüzleri ve elleri var—ama içlerinde canavarlar var. Birbirleriyle bile anlaşamıyorlar. Acımasız, insanlık dışı ve zalimler” dedi.