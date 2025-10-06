İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 171 aktivisti sınır dışı etti! Greta Thunberg ve Sümeyra Ordu listede!
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail, bugün 171 aktivisti sınır dışı etti.
Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de yer aldı.
Aktivistler, Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildi.
TÜRK AKTİVİSTLERDEN ŞUAYB VE SÜMEYYE'DEN HABER GELDİ
Filo içinde yer alan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu ile Alman vatandaşı eşi Sümeyra Ordu’dan günler sonra ilk haber ulaştı.
Sümeyye, ailesine gönderdiği el yazılı notta şu ifadeleri kullandı:
“Babacım, Annem, canım ailem ve Feyzam… Biz iyiyiz elhamdülillah. Şuayb’ı dün ilk kez görebildim.”
'ŞUAYB'IN YARIN GELMESİ BEKLENİYOR'
Sümeyye Ordu’nun Türkiye’deki bir aile yakını olan Feyza, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Alman vatandaşları, Sümeyye dahil olmak üzere şu anda uçaktalar ve dönüş yolundalar. Fakat Yunanistan’a mı, Almanya’ya mı gideceklerini bilmiyoruz. Çünkü Almanya Dışişleri Bakanlığı ya da elçilikle iletişim kurmak çok zordu.”
Feyza, Alman makamlarının süreçte yavaş davrandığını ve Sümeyye ile doğrudan ilgilenilmediğini belirterek şöyle devam etti:
“Yaşadığı ülkenin ilgilenmesi gerektiğini söylemelerine rağmen, Almanya aynı şeyi yapmadı. Şuayb’le de ilgilenmediler. Bu yüzden yarın Şuayb’ın gelmesi bekleniyor. Bize bu şekilde söylendi.”
UÇAĞA KİMLERİN BİNDİĞİ HALA BİLİNMİYOR
Feyza, sürecin belirsizliğine dikkat çekerek şunları ifade etti:
“Maalesef spekülasyonlar devam edecek. Çünkü uçağa binenlerin listesi hiçbir şekilde verilmedi. Kim gerçekten bindi, kaç kişi bindi bilmiyoruz. Hiç kimseden haber gelmedi. Sadece Almanya Dışişleri Bakanlığı ‘tüm Almanlar bu uçakta olacak’ dedi. Şu anda buna güvenerek haber bekliyoruz.”
Notun, 5 Ekim 2025 tarihinde, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan gemide yazıldığı öğrenildi.
ALMAN VATANDAŞLARI SERBEST
Edinilen bilgilere göre, Alman vatandaşı olan aktivistler sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Ancak Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun hala gözaltında olduğu, eşi Sümeyye’nin ise Almanya’ya dönmek üzere havalimanına götürüldüğü aktarıldı.
42 AKTİVİST AÇLIK GREVİ BAŞLATTI
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail ordusu, 1 Ekim’de 40’tan fazla tekneyi uluslararası sularda durdurarak yaklaşık 500 aktivisti gözaltına aldı.
Bugün yapılan açıklamaya göre, gözaltındaki 42 aktivist açlık grevi başlattı.
ARALARINDA 4 FRANSIZ MİLLETVEKİLİ DE VAR
Küresel Sumud Filosu, yaptığı açıklamada açlık grevine başlayanlar arasında Fransa, Almanya, Türkiye, Norveç, İspanya ve Kanada vatandaşlarının bulunduğunu, ayrıca 4 Fransız milletvekilinin de bu grupta yer aldığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gazze’de açlık bir trajedi değil, bir politikadır. Ekim 2023’ten bu yana İsrail, insanları hayatta tutan tarlaları, çiftçileri ve yardım konvoylarını hedef alırken, yiyecek, su, elektrik ve yakıtı keserek tam bir açlık kampanyası yürütüyor. Kıtlık yayılırken ve tarım arazilerinin yüzde 95’i tahrip olurken, onlarca Küresel Sumud Filosu gönüllüsü hâlâ tutuklu durumda ve Filistinlileri aç bırakan aynı rejim tarafından beslenmeyi reddediyor.”
ADALAH AVUKATLARINA GÖRÜŞ ENGELİ
İsrail hapishanelerinde tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine erişim sağlamak isteyen Adalah avukatlarının cezaevine girişi engellendi.
Hak örgütü, ilaçların cezaevine alınmasının ancak tekrarlanan yasal başvurular ve bazı yabancı büyükelçiliklerin müdahaleleri sonucu mümkün olabildiğini bildirdi.
Adalah yetkilileri, avukatların yalnızca 11 Tunuslu aktivistle 30 dakikalık bir görüşme yapabildiğini, bu kişilerin tamamının açlık grevinde olduğunu aktardı.
Aktivistler, limandan cezaevine transfer sırasında yaygın şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıklarını avukatlara iletti.
Tutukluların ilk günlerde zor koşullarda tutulduğu, şu anda ise durumun görece dengelendiği ancak açlık grevine katılanların sağlık durumlarının endişe verici olduğu iletti.
Adalah, avukatların cezaevine erişimine izin verilmesi ve tüm gözaltındaki aktivistlerin güvenli şekilde ülkelerine iade edilmesi için süreci yakından izlemeyi sürdürüyor.