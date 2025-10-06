İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 171 aktivisti sınır dışı etti! Greta Thunberg ve Sümeyra Ordu listede!

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail, bugün 171 aktivisti sınır dışı etti.

Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de yer aldı.

İlgili Haber İsrail'in işkencesine maruz kalmıştı! Greta Thunberg sınır dışı ediliyor

Aktivistler, Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildi.

Filo içinde yer alan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu ile Alman vatandaşı eşi Sümeyra Ordu’dan günler sonra ilk haber ulaştı.

Sümeyye, ailesine gönderdiği el yazılı notta şu ifadeleri kullandı:

“Babacım, Annem, canım ailem ve Feyzam… Biz iyiyiz elhamdülillah. Şuayb’ı dün ilk kez görebildim.”

'ŞUAYB'IN YARIN GELMESİ BEKLENİYOR'

Sümeyye Ordu’nun Türkiye’deki bir aile yakını olan Feyza, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alman vatandaşları, Sümeyye dahil olmak üzere şu anda uçaktalar ve dönüş yolundalar. Fakat Yunanistan’a mı, Almanya’ya mı gideceklerini bilmiyoruz. Çünkü Almanya Dışişleri Bakanlığı ya da elçilikle iletişim kurmak çok zordu.”

Feyza, Alman makamlarının süreçte yavaş davrandığını ve Sümeyye ile doğrudan ilgilenilmediğini belirterek şöyle devam etti:

“Yaşadığı ülkenin ilgilenmesi gerektiğini söylemelerine rağmen, Almanya aynı şeyi yapmadı. Şuayb’le de ilgilenmediler. Bu yüzden yarın Şuayb’ın gelmesi bekleniyor. Bize bu şekilde söylendi.”

UÇAĞA KİMLERİN BİNDİĞİ HALA BİLİNMİYOR

Feyza, sürecin belirsizliğine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Maalesef spekülasyonlar devam edecek. Çünkü uçağa binenlerin listesi hiçbir şekilde verilmedi. Kim gerçekten bindi, kaç kişi bindi bilmiyoruz. Hiç kimseden haber gelmedi. Sadece Almanya Dışişleri Bakanlığı ‘tüm Almanlar bu uçakta olacak’ dedi. Şu anda buna güvenerek haber bekliyoruz.”