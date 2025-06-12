Şuayb Ordu'nun uçaktaki hali İsrail’i çılgına çevirdi! "Bizimle dalga geçiyor"

Gazze'ye insani yardım taşıyan “Madleen” gemisinin mürettebatı arasında yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulduktan sonra sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderildi. Ancak Ordu’nun uçakta çorapsız ve diz çökerek oturduğu görüntü, İsrail kamuoyunda adeta öfke patlamasına yol açtı. Sosyal medyada yayılan kare için çok sayıda İsrailli kullanıcı "Bu adam bizimle alay ediyor!", "Bu nasıl bir tavır?" gibi ifadelerle tepki gösterdi.

Madleen gemisine İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen baskında kaçırılan Türk aktivist Şuayb Ordu, zorla sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderildi. Ancak gündem, sınır dışı kararından çok daha fazlasını konuştu: Ordu’nun uçakta çorapsız ve diz çökerek oturduğu bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntü, özellikle İsrail kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

"Bu nasıl bir duruş?", "Bizimle dalga geçiyor!" yorumları peş peşe geldi, Ordu’nun tavrı İsrail basınında da geniş yer buldu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Ordu’nun uçakta yer alan görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı. Birçok İsrailli kullanıcı, “Bu nasıl oturuş?”, “Saygısızlık”, “Nasıl böyle bir tavır sergilenir?” şeklinde tepkiler gösterdi. Fotoğraf, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

"YILMAZ KARAKTERİ GİBİ

Şuayb Ordu’nun yakın çevresinden Feyza Celen, Turkiyegazetesi.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede aktivistin kişiliğine dair yaptığı açıklamada dikkat çeken bir benzetmede bulundu:

"Gibi dizisinin son sezonunda Yılmaz’ın ünlendiği bir bölüm var. Biz zaten Şuayb’ı o Yılmaz karakterine çok benzetiriz. Yılmaz karakteri o bölümde ünlenip güç zehirlenmesi yaşıyor kısa da olsa. Bunu fark ettiğinde sahneyi şarkı söylemeden bırakıp gidiyor. Şuayb inanılmaz mütevazi, kendini bu anlamda koruyan bir isimdir. Kendisiyle dalga geçilmesine de izin verir, önemli şahsiyetlerle de dalga geçebilir. Bu onun hayat felsefesi. O yüzden uçağa 'kendisi olarak' binebildiği için biz çok sevindik."

Türk aktivist Şuayb Ordu

PROPAGANDAYA GEÇİT VERMEDİ: MAKASLARI BİLE TOPLADIK

Şuayb Ordu’nun baskın öncesi yaptığı hazırlıklar da İsrail kaynaklarını öfkelendiren başlıklardan biri oldu.

Ordu, İsrail’in kara propaganda girişimlerine karşı tüm detayları düşünerek harekete geçti. Gemiye yönelik suçlama ihtimallerine karşı önlem alan Ordu, “Gemide suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Makasları bile topladık. Eğer biri gemiye bir şey yerleştirirse bu açık bir iftira olur.” ifadelerini kullandı.