İsrail tarafından zorla alıkoyulan Şuayb Ordu’dan mesaj var: “Devletim sahip çıkmalı”

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi’nde bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı öncesi Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan Ordu, hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirtmiş, “Devletim sahip çıkmalı” diyerek Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi’nde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltıdan kısa süre önce Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan Şuayb Ordu, hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirtmiş, kamuoyuna ve Türk devletine çağrıda bulunmuştu.

"BİZİ SUÇLAYABİLECEKLERİ TEK BİR MALZEME BİLE YOK

Gemideki aktivistlerin İsrail müdahalesine karşı her türlü tedbiri aldığını belirten Ordu, provokasyonlara ve propagandaya zemin bırakmamak için dikkatli davrandıklarını söyledi:

"Zodyaklar yaklaşırsa gemide suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Mutfakta kullandığımız bıçakları bile kutuya koyup denize atacağız. Şu an gemide ne sopa, ne kesici-delici bir alet var. Makasları bile topladık. Eğer biri gemiye bir şey yerleştirirse bu açık bir iftira olur."

"GEMİDEKİ EN RİSKLİ KİŞİ BENİM"

Ordu, gözaltıdan saatler önce verdiği demeçte özellikle hedef alınabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Belki de şu an gemideki en riskli kişi benim. Rima Hassan’ın arkasında Avrupa Parlamentosu var. Ama ben ne tanınıyorum ne de biliniyorum. Arada kaynama ihtimalim var. Öfkeyi üzerimden çıkartabilirler."

'TÜRK OLDUĞUM İÇİN EKSTRA HEDEF ALINABİLİRİM'

"Daha önceki süreçlerde Türk vatandaşları orantısız şekilde kötü muamele gördü. Dini görüşümden dolayı terörist’ damgası vurmaya çalışabilirler. Bu etiketle tüm misyonu itibarsızlaştırmak istiyorlar."

'DEVLETİMİZDEN YARDIM İSTİYORUM'

Ordu, Avrupa ve Filistin’de avukatlarının hazır beklediğini belirtti:

"Ama eğer süreç uzarsa, özellikle Türkiye’nin kamuoyunda ve diplomatik kanallarda ses çıkarması çok önemli olacak. Türk vatandaşı olduğum için devletimin sahip çıkmasına ihtiyacım var."

ŞUAYB ORDU KİMDİR?

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan Şuayb Ordu, Türk aktivistlerden biri. Almanya’da serbest meslek sahibi olan Ordu, ilahiyat fakültesi mezunu.

Aslen Osmaniyeli olan Ordu, uzun süredir Bursa’da yaşıyor. 2017 yılından bu yana Sümeyra Akdeniz Ordu (Sümeyra Mittelmeer) ile evli olan genç çift, Filistin’e yönelik sosyal gönüllülük programlarında birlikte çalışıyor.