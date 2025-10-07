Ankara Libya’da oyunu tersine çevirdi! ABD ve İtalya saf değiştirdi

Libya Observer, Türkiye’nin ABD ve İtalya ile uyumlu hareket ederek Libya’daki siyasi ve ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti.

Ankara’nın doğu ve batı Libya’daki taraflarla eşzamanlı yürüttüğü dengeli diplomasiye vurgu yapılan haberde, Türkiye’nin ülkenin istikrarı ve kurumsal bütünlüğü için en kapsayıcı stratejik modeli geliştirdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Ağustos ayında İstanbul’da Libya Başbakanı Abdulhamid Dbeibah’ı ortak şekilde ağırlaması, Ankara-Roma hattının Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti (GNU) üzerindeki etkisini daha da güçlendirdi.

Bu temasın ardından Türkiye, Libya’nın doğusundaki aktörlerle de doğrudan iletişim kurarak ülkenin bütünlüğü temelinde yeni bir denge diplomasisi başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’de Halife Hafter ve Libya Ulusal Ordusu (LNA) yetkilileriyle yaptığı görüşme, Ankara’nın Libya’nın iki yakasında da diyalog kanallarını açık tutma iradesini ortaya koydu.

ABD MODELİYLE PARALEL, AMA TÜRKİYE DOKUNUŞUYLA

Libya Observer analizine göre, Ankara ve Roma’nın Libya’daki son dönemdeki hamleleri, ABD’nin dengeli angajman yaklaşımıyla örtüşüyor.

Ancak Türkiye’nin farkı, yalnızca diplomatik temaslarla değil, altyapı, enerji ve güvenlik alanlarındaki yatırımlarla sahada görünür olması.

Yazar Karim Mezran, bu yeni üçlü koordinasyonun (Türkiye–ABD–İtalya) Libya’daki kurumsal birleşme çabalarına ivme kazandırabileceğini, aynı zamanda ekonomik fırsatların adil şekilde paylaşılmasına zemin hazırladığını ileri sürdü:

"Türkiye’nin Libya’da yürüttüğü projelerin, ülkenin altyapısının yeniden inşasından liman güvenliğine kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı biliniyor. Ankara’nın bu yaklaşımı, “sadece askerî varlık değil, ekonomik istikrar ortağı” olarak tanımlanmasına neden oluyor."

Libya’da uzun süredir tıkanan siyasi dengeler, Türkiye’nin devreye girmesiyle yeniden şekilleniyor. Libya Observer’ın analizine göre Ankara, hem Trablus hem Bingazi ile eşzamanlı yürüttüğü diplomasi sayesinde ülkenin kaderini değiştiren yeni bir sürecin önünü açtı. Türkiye’nin bu dengeli yaklaşımı, ABD ve İtalya’yı da Ankara’nın çizgisine yaklaştırdı.

LİBYA OBSERVER: TÜRKİYE'NİN ÇABALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Libya merkezli kaynaklar, Türkiye’nin Libya politikasında istikrar, iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerine öncelik verdiğini vurguluyor. Libya’daki İdari Kontrol Kurumu Başkanı Abdullah Kadirbu da geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında yolsuzlukla mücadele, denetim ve kamu yönetimi alanlarında uzmanlık paylaşımı konuları ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, gözetim alanındaki özel eğitim programlarının koordinasyonu ve iyi yönetişim standartlarının güçlendirilmesi için ortak çalışma planı üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.

YENİ ÜÇLÜ DENGENİN MERKEZİ: ANKARA

Atlantik Konseyi’nden Frank Talbot ve Karim Mezran tarafından kaleme alınan analize göre, ABD, İtalya ve Türkiye arasındaki yeni uyum, Libya’daki uzun süredir devam eden bölünmüşlüğü aşma potansiyeline sahip.

Analizde, “Libya’da hiçbir çözüm, doğu güçlerinin masada yer almadığı bir senaryoda kalıcı olamaz” değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye’nin hem Trablus hem Bingazi ile temas kurabilen tek bölgesel aktör olması, bu stratejik uyumda Ankara’yı doğal bir merkez haline getirdi.

Eylül ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani’nin Roma’da imzaladığı işbirliği anlaşması da bu sürecin kurumsal çerçevesini güçlendirdi. Anlaşma, yatırım ortamını geliştirmek ve Libya’da istikrarlı bir ekonomik altyapı oluşturmak hedefini taşıyor.

ANKARA'NIN LİBYA YAKLAŞIMI: İSTİKRAR VE KALKINMA EKSENİ

Türkiye, Libya’yı yalnızca enerji ve ticaret alanlarında değil, Afrika’ya açılan bir istikrar koridoru olarak değerlendiriyor. Ankara’nın askeri varlığı, deniz yetki anlaşmaları ve yeniden inşa projeleriyle desteklenen çok boyutlu politikası, hem Avrupa hem de Afrika dengelerinde “istikrar sağlayıcı” bir unsur olarak görülüyor.

Libya Observer ve bölgesel analiz kurumlarına göre, Türkiye’nin Libya politikasındaki dengeci tutum, ülkenin ulusal uzlaşı sürecinde kilit bir aktör olarak öne çıkmasını sağladı.