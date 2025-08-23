Şimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat uygulaması sona erdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı.

ŞİMŞEK'TEN KKM MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM uygulamasının sona ermesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Şimşek, finansal istikrarın daha da güçleneceğini söyledi.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."