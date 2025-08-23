Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Şimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık

Şimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık
KKM, Ekonomi, Şimşek, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatın sonlanmasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Ekonomi programımın önemli bir hedefine daha ulaşıldığını belirten Bakan Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat uygulaması sona erdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı.

ŞİMŞEK'TEN KKM MESAJI 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM uygulamasının sona ermesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Şimşek, finansal istikrarın daha da güçleneceğini söyledi.

Bakan Şimşek: Önemli bir hedefe daha ulaştık, finansal istikrar daha da güçlenecek - 1. Resim

Şimşek'in açıklaması şöyle: 

"Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. 

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldıNilgün Belgün’den eski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyor - EkonomiBu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyorÇin'de üretilip Türkiye'ye teslim edilecek! 273 metrelik dev üretimi 4'e katlayacak - Ekonomi273 metrelik dev üretimi 4'e katlayacakRecep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - Ekonomi"Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler inanamıyorStres, fıtık, astım, bronşit... Birçok hastalığa iyi geliyor! Bir taştan fazlası, fiyatı 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çıkıyor - EkonomiFiyatı 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çıkıyorAroması hayran bırakıyor! 'Havran siyahı'nda hasat başladı, 680 ton verim bekleniyor - EkonomiAroması hayran bırakıyor! 'Havran siyahı'nda hasat başladı45 derece sıcaklıkta çalışıp günlük 650 TL kazanıyorlar: Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz - Ekonomi650 TL için 45 derece sıcaklıkta çalışıyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...