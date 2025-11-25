Anadolu Ajansı • Tekirdağ
Tekirdağ'da ilginç kaza! Bariyere çarpan araç dik durdu, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araç, bagaj kısmının üzerine dik şekilde durdu. Kazada sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. idaresindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmının üzerine dik konumda durdu.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
