25 Aralık 2025 Perşembe günü maç takvimi belli oldu. Bu kapsamda Suudi Arabistan Pro Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Lig maçları oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Premier Lig’den İran Pro Ligi’ne, Suudi Arabistan Pro Lig’den Mısır Lig Kupası’na kadar farklı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak.

25 Aralık 2025 Perşembe günü Etiyopya Premier Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan ligleri, Mısır Lig Kupası ve Cezayir 1. Lig’de oynanacak maçlar öne çıkıyor.

Bugün hangi maçlar var? 25 Aralık maç takvimi paylaşıldı

25 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Fayha-Al Hazm

20:30 Al Riyadh-Al Ettifaq

20:30 Neom SC-Al Najma

Lübnan Premier Lig Maç Programı

15:15 Al Mabarrah - Safa SC

15:15 Bourj - Al Ahed

Mısır Lig Kupası Maç Programı

18:00 El Gouna - N. Bank Egypt

18:00 Haras Hodood - Al Masry

21:00 Pyramids - Ismaily SC

21:00 Zamalek - Smouha SC

İran Pro Ligi Maçları

17:00 Esteghlal K. - Zob Ahan

17:00 Aluminium A. - Malavan Bandar A.

2025-2026 SÜPER LİG 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig’de 2. devre Ocak ayında başlayacağı duyuruldu. TFF'nin 2025-2026 sezonu planlamasına göre; Süper Lig'de ikinci devrenin ilk santrası 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

