Bugün hangi maçlar var? 25 Aralık maç takvimi paylaşıldı
25 Aralık 2025 Perşembe günü maç takvimi belli oldu. Bu kapsamda Suudi Arabistan Pro Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Lig maçları oynanacak.
Bugün hangi maçlar var? futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Premier Lig’den İran Pro Ligi’ne, Suudi Arabistan Pro Lig’den Mısır Lig Kupası’na kadar farklı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak.
25 Aralık 2025 Perşembe günü Etiyopya Premier Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan ligleri, Mısır Lig Kupası ve Cezayir 1. Lig’de oynanacak maçlar öne çıkıyor.
25 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:50 Al Fayha-Al Hazm
20:30 Al Riyadh-Al Ettifaq
20:30 Neom SC-Al Najma
Lübnan Premier Lig Maç Programı
15:15 Al Mabarrah - Safa SC
15:15 Bourj - Al Ahed
Mısır Lig Kupası Maç Programı
18:00 El Gouna - N. Bank Egypt
18:00 Haras Hodood - Al Masry
21:00 Pyramids - Ismaily SC
21:00 Zamalek - Smouha SC
İran Pro Ligi Maçları
17:00 Esteghlal K. - Zob Ahan
17:00 Aluminium A. - Malavan Bandar A.
2025-2026 SÜPER LİG 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig’de 2. devre Ocak ayında başlayacağı duyuruldu. TFF'nin 2025-2026 sezonu planlamasına göre; Süper Lig'de ikinci devrenin ilk santrası 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.