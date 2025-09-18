Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya teşhis kondu! Ünlü ismin tedavisi başladı

Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya teşhis kondu! Ünlü ismin tedavisi başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu&#039;ya teşhis kondu! Ünlü ismin tedavisi başladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulan Yağtu’nun tedavi sürecinin başladığı açıklandı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayranlarını endişelendirdi. Ani baygınlık durumu yaşayan Yağtu, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından ünlü isme beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Sağlık durumuyla ilgili menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları, Ahu Yağtu dün yaşadığı baygınlık sonrası hemen tedaviye alınmıştır. Yapılan tüm kontroller sonucu beyin anevrizması tespit edilmiş olup, şu anda sağlık durumu iyi seviyededir ve tedavi süreci başlamıştır. Sevgilerimizle" denildi.

Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya teşhis kondu! Ünlü ismin tedavisi başladı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan erişim engeli talebi - MagazinMabel Matiz'in şarkısına Bakanlıktan erişim engeli talebi!Ece Erken'den çarpıcı Ufuk Özkan iddiası! ''Tanıdığımdan istemiş'' diyerek anlattı - MagazinÜnlü sunucudan çarpıcı Ufuk Özkan iddiası! ''Tanıdığımdan istemiş''Ufuk Özkan'dan haber var! 'İntihar teşebbüsü' iddiası sonrası kardeşi konuştu - MagazinUfuk Özkan'dan haber var! Kardeşi sağlık durumunu açıkladıKızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı - MagazinKızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest kaldıİntihara kalkıştığı öne sürülen oyuncu Ufuk Özkan yoğun bakımda - Magazinİntihar ettiği iddia edilmişti! Ufuk Özkan'dan haber varKızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem'e gözaltı! - MagazinKızılcık Şerbeti dizisinin senaristine gözaltı!
Sonraki Haber Yükleniyor...