Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya teşhis kondu! Ünlü ismin tedavisi başladı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayranlarını endişelendirdi. Ani baygınlık durumu yaşayan Yağtu, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından ünlü isme beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Sağlık durumuyla ilgili menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları, Ahu Yağtu dün yaşadığı baygınlık sonrası hemen tedaviye alınmıştır. Yapılan tüm kontroller sonucu beyin anevrizması tespit edilmiş olup, şu anda sağlık durumu iyi seviyededir ve tedavi süreci başlamıştır. Sevgilerimizle" denildi.