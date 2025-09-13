Haluk Levent’ten üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türk rock müziğinin öncülerinden olan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Haluk Levent sevenlerini korkuttu. Dün Muğla’da sahneye çıkan ünlü isim konser sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam Muğla'da sahne alan Haluk Levent, konserin ardından rahatsızlandı. Mide spazmı yaşayan şarkıcı, geceyi hastanede geçirdi.
KONSER SONRASI FENALAŞTI
Habertürk’te yer alan habere göre ünlü sanatçı, hayranlarıyla buluştuğu Muğla’da konser sonrası fenalaşarak Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı.
RAHATSIZLIĞI BELLİ OLDU
Burada strese bağlı mide spazmı teşhisi konulan Levent, gece boyunca müşahede altında tutuldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk