İntihar ettiği söylenen Nilperi Şahinkaya’dan haber var! Son halini paylaştı

Annesi Meltem Vural’ın vefatıyla geçtiğimiz hafta büyük bir acı yaşayan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMI ‘İNTİHAR MI ETTİ?’ DEDİRTTİ

Paylaşımını kısa sürede silen ve kendisinden haber alınamayan Nilperi Şahinkaya’nın bu hamlesi, sosyal medyada merak konusu oldu. Takipçileri ve sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelendi ve ‘intihar etti’ söylentileri yayıldı. Şahinkaya’nın eski erkek arkadaşı Emre Yusufi ise “Her şey yolunda” mesajını paylaşarak sevenleri bir nebze olsun rahatlattı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA: PAYLAŞIMIM ÇOK YANLIŞTI

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Nilperi Şahinkaya, Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Yer verdiği fotoğrafla ‘iyiyim’ mesajı vermeyi ihmal etmedi.