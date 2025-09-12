Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > 'Beni affedin' paylaşımı korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden intihar iddialarına açıklama…

‘Beni affedin’ paylaşımı korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya’nın menajerinden intihar iddialarına açıklama…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Beni affedin’ paylaşımı korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya’nın menajerinden intihar iddialarına açıklama…
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gece yarısı annesine duyduğu özlemi “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin” notuyla paylaşan ardından saatlerce kendisine ulaşılamayan Nilperi Şahinkaya, hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncu hakkında ‘ilaç içip intihar etti’ iddiaları gündeme gelirken, Şahinkaya’nın menajeri açıklama yaptı.

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde Özlem rolünü üstlenen Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybederek büyük bir acı yaşadı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural’ın vefat haberini kızı sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Nilperi Şahinkaya mesajında “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim... Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim” ifadelerini kullandı.

Meltem Vural, 1 Eylül’de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Nilperi Şahinkaya’yı bu acı gününde yakın dostları yalnız bırakmadı.

‘Beni affedin’ paylaşımı korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya’nın menajerinden iddialarına açıklama… - 1. Resim

PAYLAŞIMI TEDİRGİN ETTİ

Ancak birkaç gün sonra oyuncunun gece yarısı yaptığı paylaşım, sevenlerini korkuttu. Şahinkaya, Instagram'da yaptığı paylaşıma “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu düştü. 

Bu gönderi sosyal medyada “hayata veda mesajı” olarak yorumlandı ve kendisinden saatlerce haber alınamaması paniğe neden oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk açıklama, oyuncunun 5 yıl birlikte olduğu erkek arkadaşı Emre Yusufi’den geldi. Yusufi, “Her şey yolunda” diyerek Nilperi Şahinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

‘Beni affedin’ paylaşımı korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya’nın menajerinden intihar iddialarına açıklama… - 2. Resim

“İNTİHAR YOK”

Son olarak ise Nilperi Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal konuştu. Günal, oyuncu hakkındaki ‘ilaç içip intihar etti’ iddialarını yalanladı.

2. Sayfa’da yer alan haberde Günal, “6 ay boyunca annesine gece gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken yanında arkadaşları da vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

