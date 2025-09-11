‘Nilperi Şahinkaya intihar etti’ iddiası… Son paylaşımı tedirgin etti

Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterini oynayan Nilperi Şahinkaya, gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

SON MESAJI HERKESİ ENDİŞELENDİRDİ

Annesinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan Nilperi Şahinkaya, annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafa yer vererek, “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” mesajını paylaştı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA İNTİHAR MI ETTİ?

Paylaşımını kısa süre içinde silen Nilperi Şahinkaya’nın bu hareketi, merak konusu oldu. Takipçileri, ünlü oyuncunun sağlık durumundan endişe duydu. Arama motorunda “Nilperi Şahinkaya öldü mü?” , “Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?” gibi soruların araştırılması hız kazandı.

BEKLENEN HABER GELDİ

Olayın ardından ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili beklenen haber geldi. Şahinkaya'nın yakınlarından birine “Çok özür dilerim herkesi panik yaptım” dediği öğrenildi. Öte yandan sunucu Ece Erken de sunduğu magazin programında Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

ANNE ACISIYLA SARSILDI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acı haberi duyuran Şahinkaya, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim” ifadelerini kullanmıştı.