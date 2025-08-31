Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü... "Sensiz nasıl yapacağım"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Vural dün hayatını kaybetti. Acı haber, hem sanat camiasında hem de Şahinkaya’nın takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"SENSİZ NASIL YAPACAĞIM"

Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum.

Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadelerini kullandı.

CENAZE DETAYLARI BELLİ DEĞİL

Ünlü oyuncu sevenlerinden birçok başsağlığı mesajı aldı. Nilperi Şahinkaya henüz cenaze detaylarını paylaşmadı.