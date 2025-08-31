Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü... "Sensiz nasıl yapacağım"

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü... "Sensiz nasıl yapacağım"

- Güncelleme:
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanser tedavisi gören annesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum" sözleriyle duyurdu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Vural dün hayatını kaybetti. Acı haber, hem sanat camiasında hem de Şahinkaya’nın takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. 

Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü...

"SENSİZ NASIL YAPACAĞIM"

Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum.

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü...

Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadelerini kullandı.

 Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü...

CENAZE DETAYLARI BELLİ DEĞİL

Ünlü oyuncu sevenlerinden birçok başsağlığı mesajı aldı. Nilperi Şahinkaya henüz cenaze detaylarını paylaşmadı.

