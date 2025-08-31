Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kurlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un son hali ortaya çıktı! Değişimi dikkat çekti, sosyal medyada yorum yağdı

Kurtlar Vadisi'ndeki "Memati Baş" rolüyle tanınan Gürkan Uygun'un son hali ortaya çıktı. Dizilerdeki sert karakteriyle bilinen Uygun, bu defa bambaşka bir halde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, bu kez setlerde değil, Kocaali’de fındık bahçesinde objektiflere takıldı. Fındık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede gündem oldu.

Kurlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un son hali ortaya çıktı! Değişimi dikkat çekti, sosyal medyada yorum yağdı - 1. Resim

MEMATİ'NİN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği “Memati Baş” karakteriyle hafızalara kazınan Uygun, son olarak “Bir Gece Masalı” dizisindeki rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Kurlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un son hali ortaya çıktı! Değişimi dikkat çekti, sosyal medyada yorum yağdı - 2. Resim

DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken şey, rolü değil, fındık toplarken çektirdiği samimi kareler oldu.

Ünlü oyuncunun fındık bahçesinde çekilen bir fotoğrafı, takipçilerinden yoğun yorum aldı. Uygun'un Kurlar Vadisi dizisinden bu yana yaşadığı değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Lise yıllarında tiyatroya adım atan Gürkan Uygun, 1990’da amatör sahnelerde başladığı oyunculuk yolculuğunu Dormen Tiyatrosu’ndaki eğitimle pekiştirdi. 1996’dan itibaren televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Uygun, Böyle mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, 7 Numara, Şapkadan Babam Çıktı, Deli Yürek gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Asıl çıkışını ise yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu’daki “Memati” karakteriyle yaptı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl’da Mimar Sinan, Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterleriyle kariyerini sürdürdü.

