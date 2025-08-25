Oyuncu Gaye Gürsel’den yıllar sonra "Kurtlar Vadisi Pusu" itirafı! Açıklamaları gündem oldu
“Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Arka Sokaklar” dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu Gaye Gürsel, Merve Yılmaz Oruç’un sunduğu “Sormam Lazım” programında samimi açıklamalarda bulundu. Gürsel’in özellikle “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisiyle ilgili sözleri gündem oldu.
Birçok başarılı projede yer alan oyuncu Gaye Gürsel, “İşler Güçler”, “Kurtlar Vadisi Pusu”, “Arka Sokaklar” ve “Müthiş Bir Film”deki performansıyla tanınıyor.
Gürsel, Merve Yılmaz Oruç’un sunduğu “Sormam Lazım” programına konuk oldu ve samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Arka Sokaklar” dizisinin altıncı sezon çekimlerinde yer aldığını belirterek setteki uyumdan söz etti:
“Zaman çok hızlı geçiyor. Çok şanslı bir setteyim. Her şey oturmuş durumda, büyük ego savaşları yok. Daha çok Özgür Ozan ve Nazlı Tosunoğlu ile sahnelerimiz oluyor. Özgür ile güzel bir uyum yakaladık. Setteki huzur bir oyuncu için çok önemli, işi bırakma sebebi bile olabiliyor.”
"KURTLAR VADİSİ PUSU" DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU
Uzun yıllar aynı karakteri canlandırmanın oyuncuya konfor sağladığını dile getiren Gürsel, dizinin başarısının sırrını da paylaştı. Her hafta yeni bir hikâyeyi ekrana taşıyan “Arka Sokaklar”ın bu nedenle yıllardır ilgiyle izlendiğini söyleyen oyuncu, “Arka Sokaklar hiç bitmesin” diyerek sözlerini noktaladı.
Gürsel, “Kurtlar Vadisi Pusu” serüvenini de anlattı. “Safiye Karahanlı rolü için geldiklerinde en çok karakteri sevdim. Zaten çok izlenen bir dizi idi. En başta sete giderken çekindim ama hızlı alıştım. Ekip çok iyiydi. Necati Bey’in sete geldiği ortamın havasından belli olurdu. ‘Polat Alemdar’ın kardeşi rolünde olduğum için birçok rolümüz vardı. Gayet sorunsuz güzel geçerdi çekimler” diyen Gaye Gürsel bugün kendisine hala Safiye şeklinde seslenenler olduğunu ve “Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?” diye mesaj atanlar olduğunu dile getirdi.