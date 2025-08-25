Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6. kez dünyaevine giriyor! Evlilik sözleşmesi yaptılar mı? Mehmet Ali Erbil'den nikah öncesi bomba açıklama

6. kez dünyaevine giriyor! Evlilik sözleşmesi yaptılar mı? Mehmet Ali Erbil'den nikah öncesi bomba açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile uzun süredir ayrılık haberleriyle magazin gündeminde yer alan Gülseren Ceylan’ın barışması dikkat çekmişti. Çiftin 28 Ağustos Perşembe günü evde kıyılacak nikahla evleneceği iddia edilirken, evlilik sözleşmesi gündeme geldi. Erbil, nikah öncesi sözleşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir süredir magazin gündeminde yer alan “Mehmet Ali Erbil evleniyor” iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Çiftin düğün yerine yalnızca yakın dostlarının katılacağı samimi bir tören tercih ettiği öğrenildi.

Erbil ile Almanya’da yaşayan Ceylan’ın, 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ikili, inişli çıkışlı süreçlerine rağmen evlilik kararı aldı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çiftin, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı planladığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili ünlü şovmenden açıklama geldi.

Sabah’ın haberine göre, Erbil, yaptığı açıklamada evlilik sözleşmesi yapmayacaklarını ve çocuklarının evliliğe onay verdiğini söyledi. Hatta çocuklarının nikahta olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

