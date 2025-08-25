Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Leman Sam sahnede patladı! CHP'li belediyeye sert çıktı: "Hayatımda böyle bir şey görmedim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leman Sam, CHP, Kültür Merkezi, Hijyen, Tuvalet, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sık sık açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla tepki çeken Leman Sam, bu kez konser sırasında CHP’li belediyeye ait kültür merkezini eleştirdi. Sam’ın mekânın düzeni ve tuvaletlerin hijyeni ile ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.

Sık sık açıklamalarıyla tepki çeken Leman Sam, bu kez CHP’li belediyeye bağlı kültür merkezindeki hijyen sorunları nedeniyle gündem oldu.

Şarkıcı, önceki gün Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Ancak konser sırasında mekândaki temizlik ve tuvaletlerin hijyen koşullarına yönelik sert eleştirileri dikkat çekti.

Konser esnasında seyircilerin dikkatini, amfi içerisindeki temizlik sorunlarına çeken Sam, özellikle tuvaletlerin hijyenine değindi.

Şarkıcı, "Burası belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmem, umarım tuvaletiniz gelmez, tuvalete gitmezsiniz. Hayatımda böyle bir şey görmedim" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Sam’ın sözleri, izleyicilerden alkışlı destek gördü. 

KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Leman Sam yıllar önce Kurban Bayramı'nı kutlayan milyonlarca Müslümanı terör örgütü DEAŞ ile bir tutarak tepki çekmişti. Sam'ın yine seneler önce Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin paylaşımında 'Soysuz Araplar' ifadelerini kullanması büyük tepkilere neden olmuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

