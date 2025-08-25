Bir dönemin küslüğü bitti! Mahsun, Alişan ve Özcan Deniz yıllar sonra bir arada...

Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik Ailesi isimli şirket Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan'ı zirveye çıkarmıştı.

Aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla yollarını ayırmış, sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ile Alişan arasında büyük bir kavga patlak vermişti. İkili, magazin programlarında birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı.

YILLAR SONRA ÇEŞME'DE BULUŞTULAR

Yıllardır süren küslüğün ardından, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı barış kapısını aralamış; Alişan, hem Mahsun Kırmızıgül hem de Özcan Deniz ile yeniden görüşmeye başlamıştı. Kırmızıgül ile ilişkisini sıklaştıran Alişan, Özcan Deniz’e karşı ise mesafeli kalmıştı.

Aradan geçen sürenin ardından üçlü, önceki gün İzmir Çeşme’de buluştu. Kahvaltı yapıp keyifli vakit geçiren Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ın birlikte verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu.