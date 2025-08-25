Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aylin Yılmaz, sevenlerini korkutan bir sağlık süreci geçirdi.

Şubat 2024’te kızları Ayşe’nin mürüvvetini gören ve kısa süre önce de ilk torununu kucağına alarak anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan Aylin Yılmaz, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı tespit edilen Yılmaz, yoğun bakımda bir hafta ve toplamda iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sabah’ın haberine göre, zamanında müdahale sayesinde kalıcı bir hasar oluşmazken, Aylin Yılmaz bir süre evinde dinlenecek.