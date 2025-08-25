Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı

Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aylin Yılmaz, yakın çevresini endişelendiren bir sağlık sorunu yaşadı. Genç kadının beynine pıhtı attığı öğrenildi.

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aylin Yılmaz, sevenlerini korkutan bir sağlık süreci geçirdi.

Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı - 1. Resim

Şubat 2024’te kızları Ayşe’nin mürüvvetini gören ve kısa süre önce de ilk torununu kucağına alarak anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan Aylin Yılmaz, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı - 2. Resim

Yapılan tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı tespit edilen Yılmaz, yoğun bakımda bir hafta ve toplamda iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı - 3. Resim

Sabah’ın haberine göre, zamanında müdahale sayesinde kalıcı bir hasar oluşmazken, Aylin Yılmaz bir süre evinde dinlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de ne konuştu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halit Yukay’ın cansız bedeni bulunmuştu! Seda Bakan'dan dikkat çeken paylaşım: "Böyle konuşmamıştık" - MagazinCansız bedeni bulunmuştu! Seda Bakan'dan dikkat çeken paylaşımBarış Falay’ın ardından bir bomba daha! “Sultan Orhan” dizisine şok transfer: Usta oyuncu kadroda... - Magazin“Sultan Orhan” dizisine şok transfer: Usta oyuncu kadroda..."Artistlerin çoğunun namazla işi yok” diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu’ndan çok konuşulacak cevap! - MagazinKenan İmirzalıoğlu'nu orada gören adam şaşırdı! "Namazla..."İzzet Yıldızhan ve Ali Koç'a komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti - Magazinİzzet Yıldızhan'a komşu oldu! Lüks siteden ev satın aldı: Fiyatı ise...Canlı yayında söyledi, sosyal medya karıştı: Oylum Talu’nun 'Taciz' yorumu tepki çekti - MagazinÜnlü sunucunun 'Taciz' yorumu tepki çekti! Sosyal medya karıştıİsviçre'ye yerleşip köy hayatı yaşıyordu! Seher Dilovan kızını ilk defa paylaştı: "Annesinin tıpkısı" yorumları geldi - Magazinİsviçre'de köy hayatı yaşıyordu! Kızını ilk defa paylaştı: "Annesinin tıpkısı"
Sonraki Haber Yükleniyor...