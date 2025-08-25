Beşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spor Haberleri

Beşiktaş, El Bilal Touré transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

