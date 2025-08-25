Beşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."