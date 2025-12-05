Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trenyol'da, kullanıcılar siteye ve uygulamaya erişim sağlayamadığına dair şikayetlerde bulunmaya başladı. 5 Aralık Cuma günü "Son dakika Trendyol çöktü mü?" sorusuna cevap aranıyor.

5 Aralık 2025’te Trendyol uygulamasında yaşanan erişim sorunları, birçok kullanıcının platforma giriş yapamaması ve sayfaların yüklenmemesi nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Gün içinde artan şikâyetler, yaşanan aksaklığın genel bir kesinti olup olmadığı yönündeki merak daha da artmaya başladı. Kısa süre içinde “Trendyol çöktü mü?” sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Son dakika Trendyol çöktü mü? 5 Aralık Trendyol erişim sorunuyla gündeme geldi

5 ARALIK TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

5 Aralık 2025 Cuma günü Trendyol'un çöktüğüne dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre, Trendyol'da bazı işlemlerin yapılmadığı, uygulamanın yer yer cevap vermediği ve web sürümünde sayfa geçişlerinde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA TRENDYOL NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NE?

Kullanıcıların bazıları ürünleri sepete ekleyemediğini, bazıları ise hesaplarına girişte sorun yaşadığını aktardı.

Yaşanan sorunun geçici bir teknik hatadan mı yoksa sistem yoğunluğundan mı kaynaklandığı henüz belli değildir. Bu kapsamda sorunun çözülmesiyle uygulamanın kısa sürede normale dönmesi bekleniyor.

