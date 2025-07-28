“Ömer Baba”'dan yıllar sonra 'Kurtlar Vadisi' itirafı: Necati Şaşmaz ile ilgili sözleri olay oldu

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Ömer Baba" karakteriyle hafızalara kazınan Emin Olcay, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizi yeniden çekilse bile ünlü oyuncu dahil olmayacağını belirterek, “Ben zor kurtardım kendimi” sözleriyle dikkat çekti.

Türk televizyon tarihine damga vuran diziler arasında yer alan “Kurtlar Vadisi” yıllar geçse de adından söz ettiriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alırken dikkat çeken bir isim de dizide ‘Ömer Baba’ karakterini canlandıran Emin Olcay oldu.

"KURTLAR VADİSİ" BİR DAHA ÇEKİLSE OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Olcay, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Olcay, Kurtlar Vadisi'nin tekrar çekilmesi halinde projede yer almak istemediğini açıkça dile getirdi.

"Yeniden ‘Kurtlar Vadisi’ çekilse oynamam" diyen usta oyuncu, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcı Raci Şaşmaz hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben zor kurtardım kendimi, oynamak istemem" diyen Olcay, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz söyledikleri sözün arkasında durmayan çocuklar maalesef. Allah yollarını açık etsin."